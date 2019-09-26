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Associated Press: Во Франции взорвался химический завод (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Во Франции взорвался химический завод (ВИДЕО)
 
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Во Франции на химическом заводе Lubrizol произошел взрыв

В Нормандии на химическом заводе Lubrizol произошел взрыв, в результате которого начался сильный пожар, — сообщает Анжела Чарльтон в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Французские власти дали распоряжение о закрытии 11 школ и перекрытии дорог. Местному населению рекомендовалось оставаться дома. В результате пожара никто не пострадал. Причина инцидента расследуется.

Завод Lubrizol является одним из наиболее опасных промышленных объектов в Европе. Он является частью системы Seveso, которая требует, чтобы на таких объектах были приняты дополнительные меры безопасности из-за работы с опасными веществами.

Местные жители сообщали, что во время пожара чувствовался «сильный, тошнотворный запах» в воздухе. Однако эксперты сказали, «в воздухе во время пожара не было обнаружено повышенной токсичности». Сейчас власти проводят дополнительный анализ воздуха.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 456

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