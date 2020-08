В Кремле отказываются проводить расследование отравления Навального, — Fox News

В Кремле отказываются проводить расследование отравления Алексея Навального

В Кремле сообщили, что не будут проводить расследование отравления лидера оппозиции Алексея Навального, несмотря на официальный диагноз, поставленный в немецкой больнице Шарите. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

«Должен быть повод для расследования. На данный момент все, что мы с вами видим, это то, что пациент находится в коме…Состояние Навального могло быть вызвано множеством причин», — сказали в Кремле.

Однако канцлер Германии Ангела Меркель призвала к проведению расследования. Меркель сделала заявление после того, как врачи берлинской больницы Шарите обнаружили, что клинические тесты «указывают на отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы», ​​- говорится в заявлении больницы

Читайте: Как Кремль раздувает огонь в Европе. Украина и Беларусь на передовой. Интервью с Романом Бессмертным (ВИДЕО)

Deeply concerned by reports that Russian opposition activist Aleksy Navalny was poisoned. If these reports are proven accurate, we support the EU's call for a comprehensive investigation. The U.S. stands ready to assist.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 25, 2020