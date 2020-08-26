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В Беларуси с первых дней работал российский спецназ, — Роман Безсмертный

Главная » Последние новости » Новости мира » В Беларуси с первых дней работал российский спецназ, - Роман Безсмертный
 
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Главный принцип Кремля — ​​это создание параллельных правительств. Например, как это было в Донецке, Луганске, Крыму. Сейчас в Беларуси готовится такой же сценарий.

Фото: tut.by

Об этом в интервью изданию «Экономические новости» рассказал украинский политик, дипломат, один из авторов Конституции Украины, экс-посол Украины в Беларуси Роман Безсмертный.

«В Беларуси с первых дней работал российский спецназ. Все это снято, задокументировано и засвидетельствовано. Скажу честно, я не знаю в мире народа, который бы подобным образом издевался над представителями своей нации так, как это произошло в Беларуси в первые три дня противостояния. А это означает только одно — подобные зверства совершали не белорусы. Я когда увидел, что там происходило, я сразу сказал, что это не белорусы. Для них это не допустимые вещи. Поэтому с уверенностью могу сказать, что там работают россияне изначально, их там больше 15 тыс. Это все готовилось задолго до нынешней ситуации. А сейчас надо сделать так, чтобы, так называемые, «вежливые люди» стали частью белорусского общества», — сказал Роман Безсмертый.

«Ведь главный принцип Кремля — ​​это создание параллельных правительств. Например, как это было в Донецке, Луганске, Крыму. Сейчас в Беларуси готовится такой же сценарий. Главный вопрос Кремля, как убрать Лукашенко, оставив при этом контроль над Белоруссией. Они понимают, что белорусы Лукашенко уже не примут. Политические процессы в Беларуси уже прошли ту определенную границу, когда назад дороги нет»,- утверждает политик.

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«Понимаете, что значит обклеенный красно-белыми флагами памятник Ленину в Минске? Раньше бы человек не успел его даже из кармана вытащить, уже сидел бы в тюрьме. Белоруса невозможно было заставить петь на улице. Тем более — гимн. Но всему свое время и место. Есть определенные законы жанра и человек, в конце концов, раскрывается, когда он находится среди своих единомышленников, в своем сообществе, чувствует плечо своего друга.

Я, когда работал в Беларуси, не слышал столько белорусской речи на улицах. Но революция всегда требует языковой идентификации. Это сто процентное правило. Поэтому символика, язык, самоидентификация — это все факторы успешного процесса. В такой ситуации Лукашенко уже не будет президентом этой страны»,- уверен Роман Безсмертный.

«Сейчас много звучит мнений относительно преемников Лукашенко. Те люди, которые придут к власти, как они себя поведут по отношению к Кремлю? В данном случае я прошу украинцев не судить белорусов со своей колокольни. Там находятся три российских военных базы, почти полная экономическая зависимость от России и многие другие факторы, которые нужно понимать и учитывать их специфику. Но я уверен, кто бы ни пришел в Беларуси к власти, он все равно ежеминутно, почасово, на протяжении многих лет будет отворачиваться от Москвы. Это не быстрый процесс и он потребует времени, но белорус по своей натуре и характеру — европеец, он Орду в себе не примет, он будет сопротивляться. И неизбежно возникнет конфликт»,- подчеркнул политик.

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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