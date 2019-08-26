Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб

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Дональд Трамп предложил своим советникам бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп предложил своим советникам отражать ураганы в океане с помощью ядерных бомб, — сообщает Виктор Мортон в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп предложил сбросить атомные бомбы на ураганы, чтобы разрушить штормовые системы, пока они находятся в середине океана. «Я понял. Почему бы нам не взорвать их?», — цитирует Трампа новостное агенство Axios со ссылкой на анонимный источник, присутствовавший во время переговоров.

«Ураганы начинают формироваться у побережья Африки и движутся через Атлантику. Мы сбрасываем на них атомную бомбу и она разрушает их. Почему мы не можем этого сделать?», — спросил Трамп. «Сэр, мы разберемся с этим», — сказал присутствовавший во время переговоров чиновник.

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Согласно данным Axios, это был не первый случай, когда Дональд Трамп на закрытых заседаниях заявлял, что с ураганами можно бороться с помощью ядерного оружия.