Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб

РусУкр

Фото недели

Nature Photographer: чудеса природы Австралии

Все фото »

Новости мира

26.08.2019 г.
19:10Китай скопировал технологии «фабрики троллей» для дезинформации в соцсетях
14:32Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб
14:11Стали известны новые подробности взрыва на военном полигоне под Архангельском
13:25Меркель и Трюдо выразили поддержку Украине и призвали продолжать реформы
12:41Первая леди Франции поцеловала Трампа на фотосессии в Биаррице (ВИДЕО)
11:53Легкие планеты в опасности: Амазонские леса охватили 40 тысяч пожаров
11:51The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО)
Все новости мира

Аналитика

26.08.2019

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
В отличие от последних лет, официальное празднование Дня Независимости Украины в столице 24 августа 2019 года прошло без военного парада в форме шоу, ...
23.08.2019

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века

Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Трамп захотел вернуть Россию в ряды Большой восьмерки и захотел купить Гренландию, украинцы отмечают главные праздники страны и очень ждут возвращению ...
20.08.2019

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому

Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Несмотря на коренную смену состава депутатского корпуса и приход новой власти, борьба за должности и места, особенно «хлебные», происходит в старых добрых ...

Последние новости

26.08.2019 г.
19:10 Китай скопировал технологии «фабрики троллей» для дезинформации в соцсетях
16:18 В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО)
15:58 В Украине планируют подключить всех граждан к контролю за расчетно-кассовыми операциями
15:26 На Донбассе из-за обстрелов со стороны террористов ранен украинский воин
15:12 Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу
14:48 Для жителей оккупированного Донбасса устроили яркую акцию ко Дню Независимости (ВИДЕО)
14:32 Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб
14:11 Стали известны новые подробности взрыва на военном полигоне под Архангельском
13:48 ВМС США продолжают наращивать свою мощь в мировом океане, - Злой Одессит
13:25 Меркель и Трюдо выразили поддержку Украине и призвали продолжать реформы
13:09 Минфин разработал электронную систему для проверки субсидиантов
12:50 В сеть попало уникальное видео уничтожения техники врага на оккупированном Донбассе (ВИДЕО)
12:41 Первая леди Франции поцеловала Трампа на фотосессии в Биаррице (ВИДЕО)
12:29 CNBC: В Банке Англии сообщили о возможности замены доллара цифровой валютой
12:16 В Украине появился человек-паук: поднимаясь по многоэтажке он наводил порядок на балконах (ВИДЕО)
11:53 Легкие планеты в опасности: Амазонские леса охватили 40 тысяч пожаров
11:51 The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО)
11:24 При отчете полиции о работе нам нужна обратная связь с общественностью, - Сергей Князев
11:06 На Донбассе более 3 тыс. человек незаконно содержались в лагерях наемников РФ, - военная прокуратура
10:44 Reuters: В Бразилии военные приступили к тушению лесных пожаров в Амазонии (ВИДЕО)
10:28 В Украине впервые прошли испытания ступени ракеты-носителя "Циклон-4"
10:09 В столице из гранатомета обстреляли здание Мостобуда (ВИДЕО)
09:32 Неутешительные новости с передовой: погиб командир взвода батальона "Айдар"
25.08.2019 г.
18:00 В Украине вводят абонплату за "коммуналку": что нужно знать потребителям
17:45 Китай и США ввели друг против друга новые пошлины
17:30 Сотрудников "Укроборонпрома" будут проверять на полиграфе
17:15 Опубликован список автозаводов и моделей автомобилей, которые производились за время независимости Украины
16:47 На популярном украинском курорте море окрасилось в черный цвет (ВИДЕО)
16:37 Названы лучшие смартфоны для мобильного интернета
16:30 Украина остановила демонтаж конструкций возле моста в Станице Луганской
16:26 Tesla анонсировала начало продаж электромобилей в Польше, Венгрии, Румынии и Словении
16:19 В Украине провели успешные испытания космической ракеты-носителя «Циклон-4»
16:00 В НБУ рассказали, какие купюры подделывают в Украине чаще всего
15:15 Ученые создали магнитные катушки тоньше человеческого волоса, которые могут разрушать пластик в океане
15:05 Названа причина, по которой Трамп заинтересовался покупкой Гренландии
14:40 Беларусь ограничивает ввоз свинины из Львовщины из-за африканской чумы
13:50 Саммит G7: стали известны основные темы сегодняшней сессии
13:00 Сегодня Украина отмечает День шахтера
12:17 В США молния ударила в поле для гольфа: есть пострадавшие
11:37 В Харькове рухнул автомобильный мост (ВИДЕО)
11:08 Nokia будет продавать свои 5G-смартфоны по рекордно низкой цене
10:53 Определены продукты, способствующие выведению никотина из организма
10:07 Статую Христа-Спасителя в Рио-де-Жанейро «перекрасили» в цвета украинского флага
09:50 КБ «Южное»: В Украине провели огневые испытания двигателя ракеты-носителя
09:14 Еще одна страна выступила против возвращения России в состав G7
24.08.2019 г.
16:23 Жительница Австралии рассказала, как ей удается в 63 года оставаться "молодой"
15:58 "Сыты по горло": в РФ устали от экономического застоя
15:35 На Марш Защитников Украины вышло несколько десятков тысяч человек (ВИДЕО)
15:16 Нацбанк пошел на встречу Укрпочте
14:49 Во время мероприятий по случаю Дня Независимости безопасность обеспечивают 13 000 правоохранителей
14:31 Кровь и драка на Майдане: что известно (ВИДЕО)
14:18 Иностранные фонды бегут из России как ошпаренные
13:57 Полиция Гонконга использует слезоточивый газ для разгона акций протеста
13:34 У "Роскосмоса" очередная проблема: Корабль "Союз МС-14"не смог состыковаться с МКС
13:16 На следующий саммит G7 необходимо пригласить Украину, - Туск
12:54 Футболисты национальной сборной поздравили украинцев с Днем Независимости (ВИДЕО)
12:32 Reuters: Северная Корея провела очередные запуски баллистических ракет
12:15 Экспорт украинской аграрной продукции вырос на 21%
11:52 Как в столице проходит празднование Дня Независимости Украины: подробности (ФОТО)
11:32 Associated Press: Больсонаро посылает армию на тушение пожаров в лесах Амазонии
Все новости »

Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб

Главная » Последние новости » Новости мира » Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб
 
Печать Отправить на почту

 

 

Дональд Трамп предложил своим советникам бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб

Президент США Дональд Трамп предложил своим советникам отражать ураганы в океане с помощью ядерных бомб, — сообщает Виктор Мортон в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп предложил сбросить атомные бомбы на ураганы, чтобы разрушить штормовые системы, пока они находятся в середине океана. «Я понял. Почему бы нам не взорвать их?», — цитирует Трампа новостное агенство Axios со ссылкой на анонимный источник, присутствовавший во время переговоров.

Трамп предложил бороться с ураганами в океане с помощью ядерных бомб

«Ураганы начинают формироваться у побережья Африки и движутся через Атлантику. Мы сбрасываем на них атомную бомбу и она разрушает их. Почему мы не можем этого сделать?», — спросил Трамп. «Сэр, мы разберемся с этим», — сказал присутствовавший во время переговоров чиновник.

Читайте: Отказ от мощнейшего ядерного арсенала Украиной. Появились интересные детали

Согласно данным Axios, это был не первый случай, когда Дональд Трамп на закрытых заседаниях заявлял, что с ураганами можно бороться с помощью ядерного оружия.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 396

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Выборы 2019
Цена голоса за партию Слуга народа 19 гривен - КИУ
Рада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созыва
Медведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Цена голоса за партию "Слуга народа" 19 гривен - КИУРада интриг и сюрпризов: Как выглядит портрет ВРУ IX созываМедведчук в новой Раде будет в «оппозиционном гетто» - политолог
Все Выборы

Аналитика

Independence Day Show. Раскол по-прежнему есть, но обошлось без драки
Итоги недели: Кровавый камбэк России, обмен пленными и безумная покупка 21 века
Власть вроде новая, а драчка за власть идет по-старому
Итоги недели: Предчувствие реформ, рождение комитетов и задержание Гримчака
Рынок частных клиник: перезагрузка
Туманные перспективы экономического сотрудничества. По мотивам визита Зеленского в Турцию
Как на морском побережье: Рынок аренды элитных коттеджей под Киевом
Полный РСМД-ец настал! Что будет после выхода России и США из договора о запрете ракет средней и меньшей дальности
Итоги недели: Шаг до ядерной войны, приключение слуг народа в Трускавце и горячий санкционный август
Незаконный наезд на "ненастоящего" столичного мэра
Все статьи


Читайте также

Меркель и Трюдо выразили поддержку Украине и призвали продолжать реформы
 The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО)
Ёлкин остроумной карикатурой показал, как Трамп будет затаскивать Путина в G8
 Reuters: В Дании шок после отмены Трампом визита в страну из-за отказа продать Гренландию
Отказ от мощнейшего ядерного арсенала Украиной. Появились интересные детали
 Associated Press: Китай сделал "предупредительный выстрел"
Reuters: США поддержат Великобританию соглашением о свободной торговле после Brexit
 Украина и США согласовывают условия поставок ПТРК Javelin
Загрузка...

Армия

Танк Т-80УД
Гаубица 152-мм 2А65 «Мста-Б»
Вертолет Sikorsky Aircraft SH-60 «Sea Hawk» (США)
Вертолет Eurocopter AS 555 Fennec (Франция)
Вся армия    >>

Персоны

Олег
БЛОХИН
Валерия
ГОНТАРЕВА
Владимир
ОМЕЛЯН
Глеб
ЗАГОРИЙ
Все персоны    >>
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Неутешительные новости с передовой: погиб командир взвода батальона "Айдар" (2228)

Для жителей оккупированного Донбасса устроили яркую акцию ко Дню Независимости (ВИДЕО) (1451)

Стали известны новые подробности взрыва на военном полигоне под Архангельском (1351)

На Донбассе более 3 тыс. человек незаконно содержались в лагерях наемников РФ, - военная прокуратура (887)

В сеть попало уникальное видео уничтожения техники врага на оккупированном Донбассе (ВИДЕО) (804)

В Харькове отчаянные автомобилисты продолжают ездить по обрушенному мосту (ВИДЕО) (668)

The Washington Times: Трамп заключил торговое соглашение с Японией на «миллиарды и миллиарды» долларов (ВИДЕО) (594)

Стало известно, сколько стоит собрать ребенка в школу (546)

В Украине планируют подключить всех граждан к контролю за расчетно-кассовыми операциями (509)

ВМС США продолжают наращивать свою мощь в мировом океане, - Злой Одессит (508)


Публикации

Как программы ЕС и ЕБРР помогли производителям мебели в Броварах

Станислав Кондрашов - большой бизнес и черный пиар идут рука об руку

Мнения
Путин неудачно поиграл в Хрущева

Путин неудачно поиграл в Хрущева

Если принципиально поставить перед собой такую цель – испугать ежика голой попой вполне даже возможно. И ежик действительно будет в шоке. Возможно переживет ...
Новости компаний

Новостройки в Броварах «Квартал Аллей» — один из самых перспективных и масштабных проектов во всей Киевской области

Особенности бойлеров Атлантик

Критерии выбора холодильника





Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 