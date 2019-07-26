«Я сделаю Британию снова великой», — говорит Джонсон, повторяя слова Трампа

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Борис Джонсон пообещал, что Brexit сделает Британию величайшим местом на земле

Новый премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, повторив патриотическое высказывание президента США Дональда Трампа, пообещал, что Brexit сделает Британию величайшим местом на земле, — сообщают Гай Фаулконбридж и Кайли МакЛеллан в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Джонсон, которого президент США приветствовал как британского Трампа, пообещал заключить новое соглашение о Brexit с Европейским союзом и оживить экономику Британии.

«Наша миссия — реализовать Brexit к 31 октября с целью объединения и усиления нашего великого Соединенного Королевства и превращения нашей страны в величайшее место на земле», — заявил Джонсон.

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Премьер-министр сказал, что к 2050 году Британия может стать самой процветающей экономикой в ​​Европе, которая опередит Францию и обгонит Германию. Джонсон пообещал, что британские дети и внуки «будут жить дольше, счастливее, здоровее и богаче».