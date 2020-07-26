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Хабаровск — предупреждение для российской власти, — Лилия Шевцова

Главная » Последние новости » Новости мира » Хабаровск - предупреждение для российской власти, - Лилия Шевцова
 
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В Хабаровске российская власть не выдержала тест-драйв. Между тем, ей предстоят новые испытания.

Об этом на своей странице в Facebook написала известный политолог Лилия Шевцова, информирует enovosty.com/news.

«Кремль подготовился к знакомым формам протестов — через чередование выборочных репрессий и подкупа. До сих пор удавалось замять, нейтрализовать и смикшировать локальные протесты. Удалось закатать Москву и проигнорировать недовольство против конституционных поправок.

Однако, власть не знает, что делать со стихийным недовольством электората, который является ее базой. Так, именно кремлевская реакция на Хабаровск привела к политизации там стихийного и вначале неполитического недовольства.

В Хабаровске власть не выдержала тест-драйв. Между тем, ей предстоят новые испытания(…)

Читайте: Многотысячную акцию протеста в российском Хабаровске показали с высоты птичьего полета

Как пройти через другие испытания — незавершенная пандемия, экономическая рецессия? Читаем: МВД и Росгвардия потратили на закупку спецсредств для подавления протестов 7,3 млрд за 5 лет. Хватит ли средств для Дальнего Востока?

Кремль уже начал готовиться к обеспечению стабильности в ситуации падения жизненного уровня и при ограничении средств для мелких подачек. Это для России новый этап жизни. Население должно добровольно согласиться жить хуже. При этом молчать и выражать власти одобрение. Короче, от народа ждут национального мазохизма! А если народ не согласится? Что тогда? Ведь в системе не заложен механизм мирного ответа на недовольство!

Хабаровск — предупреждение для власти о грозящем. Пока, возможно, в перспективе. Одновременно это картинка, которая нам скажет, как Кремль будет реагировать на вызовы, которые система напрочь исключает. Нет в ее настройках файла о согласии, обсуждении, представительстве интересов, признании ошибок. Эти понятия отсутствуют в кремлевском словаре.
Россия оказалась в ловушке, которую создала сама власть. Пытаясь сохранить устойчивость при сокращении ресурсов, Кремль не может допустить даже полуоткрытой форточки. Нельзя систему разгерметизировать. Нужно наоборот- строить рвы и окапываться. Приоткрыть окно даже на чуть-чуть — будет признак слабости. Возникнет угроза Горбачевского синдрома, который снял обруч, и все посыпалось.

Читайте: "Путина в отставку": В Хабаровске собралась самая массовая в истории акция протеста (ВИДЕО)

Следовательно, будут давить. Это логика такой конструкции. Кто бы там внутри не сидел. По-другому просто нельзя. Но чем больше они закупоривают каналы, чем сильнее давление в сосудах. И тем больше угроза взрыва.

Трагедия – и наша, и самого единовластия — в том, что судя по нынешнему лету, Кремль делает все для того, чтобы эту конструкцию нельзя было реформировать мирным способом. В этой конструкции нет даже функции уступок населению. Дальний Восток нам показывает, к чему это приводит.

«Закатаем!» — уверены кремлевские стратеги. Но шрамы и память об унижении достоинства в обществе останутся. Останутся надолго и в какой-то момент дадут о себе знать», — уверена Лилия Шевцова.

Напомним, в российском Хабаровске уже две недели продолжаются массовые акции протеста. 25 июля прошло многолюдное шествие в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала, которое стало самым массовым с момента начала протестов.

Среди лозунгов – «Путина в отставку», «20 лет доверия нет», «Россия просыпайся», «Мы здесь власть!»


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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