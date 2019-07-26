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В НАТО обеспокоены нарастающей активностью российской авиации в Прибалтике

Главная » Последние новости » Новости мира » В НАТО обеспокоены нарастающей активностью российской авиации в Прибалтике
 
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Этим летом британские военно-воздушные силы взяли на себя миссию НАТО по охране воздушного пространства Балтии, и у них уже было больше столкновений с российскими самолетами, чем в 2016 году

Четыре многоцелевых истребителя четвёртого поколения «Тайфун»  из 11-й эскадрильи прибыли на авиабазу Амари 24 апреля для четырехмесячной миссии НАТО. О периодических столкновениях в воздухе с русскими самолетами рассказал маршал авиации Стивен Хиллиер, начальник штаба ВВС США., информирует enovosty.com/news.

«Обратите внимание, что с момента прибытия в Эстонию… наши «Тайфуны» уже поднимались в небо 13 раз в ответ на действия России над Балтийским морем — намного чаще, чем, например, в 2016 году », — заявил Хиллиер во время конференции по авиационной и космической энергетике в Лондоне.

Russia Ilyushin II-22 Su-57 Baltic

Российский Ил-22 н и Су-27 над побережьем Балтийского моря 14 мая 2019 года. Министерство обороны Великобритании

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Последняя конфликт произошел 29 июня, когда два «Тайфуна» поднялись в небо для перехвата двух истребителей Су-27 и одного Ил-22.

До этого 14 и 15 июня,  британские «Тайфуны» покинули авиабазу для перехвата российского истребителя Су-30, а затем Су-30 с транспортным самолетом Ил-76.

«В среднем мы делаем вылеты три раза в неделю», — заявил командир 121-го дивизиона Дэвид Борехам.

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Поскольку страны Балтии — Эстония, Латвия и Литва — располагают небольшими военно-воздушными силами, НАТО направляет истребители в регион для проведения регулярного патрулирования соответствующего воздушного пространства этих стран.

«Тайфуны», выполняющие миссию по охране воздушного пространства Балтии, находятся в режиме «быстрого реагирования», и могут подняться в воздух «в течение нескольких минут» после уведомления центра воздушных операций о запуске.

Royal Air Force Typhoon Estonia Russia Su-30

Российский самолет Су-30 и «Тайфун» ВВС  над Балтийским морем, 15 июня 2019 года. Королевские ВВС

Во время вылетов «Тайфуны» поддерживают связь с эстонской авиадиспетчерской базой на авиабазе Амари, где эстонский персонал управляет самолетом и передает информацию в центр воздушных операций.

Британские «Тайфуны» поочередно выполняют задачи по охране воздушного пространства Балтии с испанскими истребителями F / A-18 и венгерскими Gripen на базе авиабазы ​​Шяуляй в Литве. 

Выступая перед журналистами, начальник штаба ВВС США генерал Дейв Голдфейн признал рост российской активности в Прибалтике, но сказал, что все стороны продолжают соблюдать основные правила патрулирования и перехватов вражеских самолетов.

По данным НАТО, нынешнее размещение самолетов альянса на авиабазах Прибалтики 50-е по счету в рамках миссии по патрулированию. Британские истребители участвовали в ней в 2004, 2015 и 2016 годах.


Автор: Оксана Ельченко
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