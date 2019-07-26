The Washington Times: Запуск КНДР баллистических ракет является публичным протестом против учений США и Южной Кореи
Проведенное Ким Чен Ыном испытание баллистических ракет является публичным протестом Северной Кореи против совместных военных учений США и Южной Кореи
По мнению аналитиков, проведенное Ким Чен Ыном испытание баллистических ракет малой дальности, является публичным протестом Северной Кореи против совместных военных учений США и Южной Кореи, запланированных в следующем месяце, — сообщает Бен Вольфганг в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.
«Северная Корея явно расстроена тем, что США и Южная Корея проводят совместные военные учения», — сказал старший директор по корейским исследованиям в Центре национальных интересов Гарри Казианис.
«Из-за этого Пхеньян отказался назначать дату переговоров на рабочем уровне с Вашингтоном, не будет принимать продовольственную помощь из Сеула и в настоящее время вновь испытывает системы вооружений, которые, несомненно, увеличат напряженность в регионе. Мы не должны быть шокированы этим шагом, и на самом деле мы должны были его предвидеть», — сообщил Казианис.
Читайте: На фоне повышения напряженности в Украине курс российского рубля падает - Bloomberg
Южнокорейская разведка сообщила, что ракеты были выпущены с мобильных пусковых установок и летели на максимальной высоте 30 миль. Сеульское информационное агентство Yonhap сообщило, что Южная Корея пытается выяснить, относится ли оружие к тому же типу, что и оружие, выпущенное во время более раннего раунда испытаний в мае.
Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын провел запуск неопознанных ракет. Новая северокорейская ракета стала сюрпризом для экспертов, которые отметили ее способность маневрировать и оставаться незаметной во время полета.