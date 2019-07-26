Reuters: Россия угрожает британским СМИ, работающим на ее территории

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Россия предупредила британские СМИ, что они должны быть готовы к последствиям действий официального Лондона.

Россия предупредила британские СМИ, работающие на ее территории, что они должны быть готовы к последствиям действий официального Лондона. В РФ сделали данное заявление после того, как британский регулятор средств массовой информации Ofcom оштрафовал финансируемый государством телевизионный канал RT за неправдивое освещение отравления бывшего шпиона Сергея Скрипаля, — сообщают Гай Фаулконбридж и Энрю Осборн в издании Reuters , информирует enovosty.com/news.

Отношения между Лондоном и Москвой значительно ухудшились после начала холодной войны из-за отравления Скрипаля в 2018 году. Британия заявила, что российская военная разведка отравила Скрипаля и его дочь Юлию нервно-паралитическим веществом «Новичок».

Россия неоднократно отрицала какую-либо причастность к отравлению и заявляла, что Великобритания устроила атаку на россиян, чтобы разжечь антироссийскую истерию. Российское министерство иностранных дел заявило, что рассматривает действия Ofcom как часть «антироссийской кампании», направленной на ограничение деятельности российских СМИ в Великобритании. «Мы внимательно следим за ситуацией и напоминаем британским СМИ, работающим в России, что они должны быть готовы к последствиям действий официального Лондона», — сказали в министерстве.

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Многие аналитики считают, что телеканал RT, транслирующий пророссийские новости на английском, арабском и испанском языках, является пропагандистским оружием российского государства и стремится подорвать доверие к западным институтам.