Китай заключил секретное соглашение с Камбоджей и размещает свои войска в Сиамском заливе

Главная » Последние новости » Новости мира » Китай заключил секретное соглашение с Камбоджей и размещает свои войска в Сиамском заливе Китай заключил секретное соглашение с Камбоджей и размещает свои войска в Сиамском заливе

Закрыть Отправить

Новое секретное соглашение между Китаем и Камбоджей позволяет Пекину разместить войска на военно-морской базе в Сиамском заливе

Китай сможет разместить вооруженные силы на камбоджийской военно-морской базе в соответствии с секретным соглашением, достигнутым двумя странами, сообщает The Wall Street Journal., информирует enovosty.com/news.

Соглашение, достигнутое этой весной, но не обнародованное, дает Китаю эксклюзивный доступ к камбоджийской военно-морской базы Реам в Сиамском заливе, сообщает The Journal со ссылкой на официальных лиц США.

Такая договоренность позволила бы Китаю бросить вызов союзникам США в Юго-Восточной Азии.

Бывший американский чиновник заявил The Journal, что база в Реаме и китайские аванпосты создадут для Пекина периметр вокруг материковой части Юго-Восточной Азии. Эти объекты также «сильно осложнят» потенциальную возможность американских военных помогать Тайваню, если Китай нападет.

Читайте: В Китае тринадцатилетний мальчик угнал два туристических самолета (ВИДЕО)

Премьер-министр Камбоджи Хун Сен и премьер-министр Китая Ли Кэцян перед встречей в Пекине, 28 апреля 2019 года. Reuters

Китайские и камбоджийские чиновники пока что отрицают существование такого соглашения.

Читайте: В Камбодже вынесли приговор лидерам режима «красных кхмеров»

В своем заявлении Государственный департамент США призвал Камбоджу отказаться соглашения с Китаем.

«Мы обеспокоены тем, что любые шаги правительства Камбоджи по приглашению китайских военных в Камбоджу могут поставить под угрозу согласованность и центральную роль Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и нарушить мир и стабильность в Юго-Восточной Азии», заявляют в Госдепе.

Отмечается, что данное соглашение было заключено в то время, как США и их союзники пытаются не допустить использование аэропорта, который строится частной китайской компанией в Дара Сакоре, военными КНР.

В тоже время, по словам профессора Дай Юнхуна из Центра южноазиатских исследований Университета Сычуань, это чистая спекуляция на «китайской угрозе».

«Я считаю, что это своего рода спекуляция, обычный способ для США раскрутить «теорию китайской угрозы». Фактически, сами Соединенные Штаты имеют сотни военных баз по всему миру. У Китая до сих пор нет военных баз ни в Юго-Восточной Азии, ни в Южной Азии».