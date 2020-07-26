РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

26.07.2020 г.
22:48Британия пересмотрит свою систему обороны для противодействия России и Китаю
22:09Американцы рекордно недовольны властью - данные опроса
19:40В Азербайджане начали кампанию "Все для родины": для защиты позиций на границу с Арменией везут тысячи шин
17:22В Ираке нашли схрон с ракетами для российской ЗРК «Катюша»
17:03Богатейшие люди планеты готовы заплатить 25 тысяч долларов за десерт с кусочками золота
16:15Беспорядки в Калифорнии: протестующие подожгли здание суда (ВИДЕО)
15:54Россия оказалась в ловушке. Хабаровск - предупреждение для российской власти, - Лилия Шевцова
Все новости мира

Аналитика

24.07.2020

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Новый виток армяно-азербайджанского конфликта выглядит более чем странным, поскольку в корне отличается от хорошо доселе известного сценария вооруженного ...
20.07.2020

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..

Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
Интересные процессы начинаются на необъятных просторах России. Собственно, даже не начинаются, а продолжаются, поскольку происходит, как в модной нынче ...
17.07.2020

"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились

Год в турборежиме: как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Законотворческая деятельность парламентариев с начала года немного замедлилась ввиду эпидемии коронавируса, однако последняя рабочая неделя выдалась ...

Последние новости

26.07.2020 г.
22:48 Британия пересмотрит свою систему обороны для противодействия России и Китаю
22:25 Историческое фото: "Железная леди" Маргарет Тэтчер на собственной свадьбе - 1951 год
22:09 Американцы рекордно недовольны властью - данные опроса
21:54 Как у Джеймса Бонда: Aston Martin выпустил шпионскую версию DB5
19:40 В Азербайджане начали кампанию "Все для родины": для защиты позиций на границу с Арменией везут тысячи шин
17:22 В Ираке нашли схрон с ракетами для российской ЗРК «Катюша»
17:03 Богатейшие люди планеты готовы заплатить 25 тысяч долларов за десерт с кусочками золота
16:15 Беспорядки в Калифорнии: протестующие подожгли здание суда (ВИДЕО)
15:54 Россия оказалась в ловушке. Хабаровск - предупреждение для российской власти, - Лилия Шевцова
14:26 Ученые выяснили, почему пациенты с COVID-19 теряют обоняние
14:14 Строительство «Северного потока-2» остановлено: Дания запретила любые строительные работы в море
12:49 Беспорядки в США: полиция говорит о мятеже в Сиэтле
11:18 Многотысячную акцию протеста в российском Хабаровске показали с высоты птичьего полета
10:26 Израиль привел войска в боеготовность и предупредил Сирию и Ливан
08:00 На киевской Троещине «минировали» жилую многоэтажку
07:53 Суд в Москве подтвердил статус "нежелательной организации" в РФ для Всемирного конгресса украинцев
07:41 В Португалии создали маску, нейтрализующую коронавирус
07:24 COVID-19 добрался до Северной Кореи: Ким Чен Ын провел экстренное заседание
07:00 "Штурм будет или я домой пошел?": В сети появились смешные фотожабы на задержание в Луцке
00:47 Россия через ЧВК "Вагнер" поставляет в Ливию оружие, бронетехнику и авиацию – Пентагон
25.07.2020 г.
23:49 Американские биржевые индексы понизились на фоне обострения отношений между США и КНР
23:15 "Путина в отставку": В Хабаровске собралась самая массовая в истории акция протеста (ВИДЕО)
23:07 Корабли НАТО зашли в Одессу
23:03 Оккупанты утопили бронемашину в Керченском проливе (ВИДЕО)
22:14 Ужин на двоих: французский бульдог смешно копирует своего хозяина (ВИДЕО)
21:29 На акции протеста сожгли турецкий флаг: Греция и Турция спорят из-за Айя-Софии
21:08 Испания снова вводит ограничения из-за пандемии СOVID-19
20:23 Эксперты оценили вероятность заражения COVID-19 в самолете
20:10 У резиденции премьер-министра Израиля протестующие устроили пляжную вечеринку (ФОТО)
18:59 Ученые создали детектор мгновенного обнаружения СOVID-19
18:50 Трамп разрешил продажу тяжелых американских беспилотников
15:40 Компания Jaguar Land Rover представила бесконтактный сенсорный экран
14:57 Кто расстреливал украинцев на "военно-полевых трибуналах" Гиркина в Славянске - расследование
14:39 "За деятельностью Бабарико стояли кукловоды в Газпроме": Экс-главе Белгазпромбанка и сопернику Лукашенко предъявлено новое обвинение
14:36 В августе Kia покажет маленький кроссовер Sonet
14:09 В Киеве открыли огонь по азербайджанским студентам
13:44 Волна бедности накрыла Россию: Экономисты предупреждают о падении российской экономики
12:41 Американские федеральные агенты проникли в китайское консульство в Хьюстоне с помощью местного слесаря
11:45 Стрельба на базе ВВС США: есть убитый и раненый
10:30 Власти США скупили почти весь мировой запас препарата, который используется для лечения COVID-19
24.07.2020 г.
22:02 В США заявили, что Россия тайно испытывает оружие в космосе
21:51 Украинцам рассказали, куда не стоит ходить из-за коронавируса
21:12 Дело о клевете и измене: Высокий суд Лондона рассматривает иск Джонни Деппа против британского таблоида Sun
20:59 Что означает утечка метана в Антарктиде и почему это опасно
20:49 СБУ усилила меры безопасности в Киеве
20:38 По всему миру исчезают рифовые акулы
20:19 Валютный насос у Газпрома серьезно поизносился, - Аnti-colorados
19:59 Создана самая большая 3D-карта Вселенной (ВИДЕО)
19:49 Для стабилизации ситуации на Донбассе нужно будет прибегнуть к миротворческой миссии, - Резников
18:59 Киберполиция блокировала деятельность мошенников, которые воровали деньги с банкоматов
18:46 Евросоюз призывает Россию освободить историка, исследовавшего советские политрепрессии
18:19 Украина разработала новый формат по Крыму
17:59 "Эту бюджетную таблетку трудно проглотить": Урсула фон дер Ляйен выступила против сокращения бюджета ЕС
17:49 Украина бьет газовые рекорды: импорт и запасы резко выросли
17:29 В Харькове призошло масштабное ДТП: столкнулись сразу пять авто
17:19 Часть украинцев получит "коронавирусную" соцпомощь
16:59 В Греции начался масштабный лесной пожар: огонь приближается к военному складу
16:46 Российские наемники не пускают миссию ОБСЕ через КПВВ на Донбассе, - штаб ООС (ВИДЕО)
16:14 В Украине анонсировали повышение минимальной зарплаты
15:51 Экономический провал РФ будут "заливать" обесценивающимся рублем, - Злой Одессит
Все новости »

Историческое фото: «Железная леди» Маргарет Тэтчер на собственной свадьбе — 1951 год

Главная » Последние новости » Новости мира » Историческое фото: "Железная леди" Маргарет Тэтчер на собственной свадьбе - 1951 год
 
Печать Отправить на почту

 

 

Маргарет Тэтчер - премьер-министр Великобритании, баронесса. Первая женщина, занявшая этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке.

Фото:Helgi.Sharp/Facebook

В 1951 году Маргарет Тэтчер вышла замуж за сэра Дениса Тэтчера, баронета, военного и общественного деятеля.

Интересные факты:

ОБРАЗОВАНИЕ
Тэтчер окончила Оксфордский университет в 1947 году, получив степень бакалавра химических наук. Специализировалась на рентгеновской кристаллографии и работала химиком-исследователем — прежде чем заняться политикой, она помогала разрабатывать мягкое мороженое.

ТРИ СРОКА
Была единственным политиком двадцатого века, который занимал пост премьер-министра Великобритании три срока подряд. В отличие от Черчилля, у Маргарет Тэтчер не было государственных похорон, но она получила почести наравне с Дианой, принцессой Уэльской.

ПРОЗВИЩЕ
Известное прозвище «Железная леди» Тэтчер получила благодаря статье советского журналиста в газете «Красная звезда», назвавшего за ее резкую критику СССР «железной дамой». Британская пресса перевела эту фразу как «железная леди». А Маргарет охотно воспользовалась этим, проводя свою первую избирательную компанию под лозунгом «Британии нужна железная леди».

ДОМОХОЗЯЙКА
За 11 лет на должности премьера Тэтчер ни дня не пользовалась услугами повара. Каждый вечер она самостоятельно готовила ужин для своего мужа, Дэниса Тэтчера. Своей стряпней Железная леди часто угощала членов кабинета министров.

КАЛИГУЛА
Президент Франции Франсуа Миттеран так описал британского премьера: «Брижит Бардо с глазами Калигулы».

ПРИЧЁСКА
Имела огромное значение для Железной леди. Перед зарубежными поездками Тэтчер обращалась к посольству Британии в стране визита с просьбой найти хорошего парикмахера.

СУМОЧКА
Как зонт Джозефа Чемберлена и сигара Уинстона Черчилля, бессменной спутницей и фирменным символом Тэтчер была ее сумочка. Как заметил бывший министр правительства Тэтчер лорд Бейкер: «Сумка была ее секретным оружием. Она обычно доставала из нее документ, который становился решающим аргументом в споре».

ПОХИТИТЕЛЬНИЦА МОЛОКА
На посту министра просвещения и науки Тэтчер закрыла программу по бесплатной выдаче молока в школах детям 7-11 лет. За это непопулярное решение в народе её прозвали «Тэтчер — похитительница молока».

СИНЕМАТОГРАФ
Жизнь Тэтчер была от отображена в фильме 2011 года «Железная леди». Главную роль сыграла Мерил Стрип, получив в результате Оскар.

* * *На посту премьера Тэтчер смогла вывести страну из экономического кризиса конца 1970-х годов и восстановить имидж Британии в качестве мировой державы, хоть и использовала при этом жесткие и непопулярные меры: приватизацию госкомпаний, монетаризм, сворачивание социальных программ и отказ от поддержки бесперспективных предприятий. Благодаря им, правительство выручило более £29 млрд от продажи госпредприятий и £18 млрд от продажи муниципальных зданий.

Проводимая ею политика получила название «тэтчеризм». Она до сих пор является предметом споров среди ярых сторонников и не менее ярых противников социально-экономических реформ Маргарет Тэтчер. Тем не менее, Маргарет по сей день служит примером для женщин-политиков по всему миру — она навсегда вошла в историю мировой политики.

Историческое фото: «Железная леди» Маргарет Тэтчер на собственной свадьбе — 1951 год

Самые харизматичные политики XX века: премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер, канцлер Германии Гельмут Коль и президент США Рональд Рейган


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 98

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 


Аналитика

Такая странная армяно-азербайджанская война: Кому это выгодно - причины новой эскалации
Сибирь и Дальний Восток: геть від Москви?..
"Год в турборежиме": как поработали депутаты Верховной Рады и какими скандалами отличились
Решающая схватка: водород против углеводородов, - Александр Пилипенко
Михаил Чаплыга: «Нет более страшного хозяина, чем бывший слуга»
Лас-Вегас по-украински: каким будет игорный бизнес при Зеленском?
Путин жил, Путин жив, Путин будет жить. До 2036 года, если дотянет...
Алексей Кучеренко: Видосики с дальнобойщиками и корабельной бабой угробят энергетику Украины
Смолий пошел ва-банк: мнения экспертов о громкой отставке главы Нацбанка
Выборы 2020: «Я знаю, какой политический проект купит олигарх Ринат Ахметов после выборов», - Владимир Фесенко
Все статьи




Читайте также

Будівлю КМДА підсвітили синьо-жовтими кольорами (ФОТО)
 Фотограф показал, как в российской глубинке живут люди (ФОТО)
На популярном украинском курорте нашествие медуз: появились фото с высоты птичьего полета
 В США потерявшаяся собака прошла 80 километров в поисках своего дома (ФОТО)
Фото дня: Королева Єлизавета II посвятила в лицарі 100-річного британського ветерана Томаса Мура

Армия

Гранатомет РПГ-18 «Муха»
Винтовка М14 (США)
Бронетранспортер Condor UR-425 (Германия)
Бронеавтомобиль KRAZ Cobra
Вся армия    >>

Персоны

Ахметов
Ринат
Катеринчук
Николай
Насалик
Игорь
Загорий
Глеб
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Импорт списанных вагонов из России как приговор здравому смыслу

Что скрывается за арестом экс-главы «Укравтодора» Славомира Новака

Forbes Россия и Арманжан Байтасов: как казах контролирует рейтинги богатейших россиян


Verum

Мнения
Додавили банки, додавим и экономику
Сергей Фурса

Додавили банки, додавим и экономику

Пал последний форпост. Глава НБУ подал в отставку.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

На популярном украинском курорте нашествие медуз: появились фото с высоты птичьего полета (13636)

Віцепрем'єр-міністр України одружився з ведучою телеканалу ICTV (13082)

Стало известно, будут ли наказывать украинских водителей за выпитое безалкогольное пиво (8447)





работа на besplatka.ua



Экономические новости youtube




help

bigmir)net TOP 100

 