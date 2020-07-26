Историческое фото: «Железная леди» Маргарет Тэтчер на собственной свадьбе — 1951 год

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Маргарет Тэтчер - премьер-министр Великобритании, баронесса. Первая женщина, занявшая этот пост, а также первая женщина, ставшая премьер-министром европейского государства. Премьерство Тэтчер стало самым продолжительным в XX веке.

Фото:Helgi.Sharp/Facebook

В 1951 году Маргарет Тэтчер вышла замуж за сэра Дениса Тэтчера, баронета, военного и общественного деятеля.

Интересные факты:

ОБРАЗОВАНИЕ

Тэтчер окончила Оксфордский университет в 1947 году, получив степень бакалавра химических наук. Специализировалась на рентгеновской кристаллографии и работала химиком-исследователем — прежде чем заняться политикой, она помогала разрабатывать мягкое мороженое.

ТРИ СРОКА

Была единственным политиком двадцатого века, который занимал пост премьер-министра Великобритании три срока подряд. В отличие от Черчилля, у Маргарет Тэтчер не было государственных похорон, но она получила почести наравне с Дианой, принцессой Уэльской.

ПРОЗВИЩЕ

Известное прозвище «Железная леди» Тэтчер получила благодаря статье советского журналиста в газете «Красная звезда», назвавшего за ее резкую критику СССР «железной дамой». Британская пресса перевела эту фразу как «железная леди». А Маргарет охотно воспользовалась этим, проводя свою первую избирательную компанию под лозунгом «Британии нужна железная леди».

ДОМОХОЗЯЙКА

За 11 лет на должности премьера Тэтчер ни дня не пользовалась услугами повара. Каждый вечер она самостоятельно готовила ужин для своего мужа, Дэниса Тэтчера. Своей стряпней Железная леди часто угощала членов кабинета министров.

КАЛИГУЛА

Президент Франции Франсуа Миттеран так описал британского премьера: «Брижит Бардо с глазами Калигулы».

ПРИЧЁСКА

Имела огромное значение для Железной леди. Перед зарубежными поездками Тэтчер обращалась к посольству Британии в стране визита с просьбой найти хорошего парикмахера.

СУМОЧКА

Как зонт Джозефа Чемберлена и сигара Уинстона Черчилля, бессменной спутницей и фирменным символом Тэтчер была ее сумочка. Как заметил бывший министр правительства Тэтчер лорд Бейкер: «Сумка была ее секретным оружием. Она обычно доставала из нее документ, который становился решающим аргументом в споре».

ПОХИТИТЕЛЬНИЦА МОЛОКА

На посту министра просвещения и науки Тэтчер закрыла программу по бесплатной выдаче молока в школах детям 7-11 лет. За это непопулярное решение в народе её прозвали «Тэтчер — похитительница молока».

СИНЕМАТОГРАФ

Жизнь Тэтчер была от отображена в фильме 2011 года «Железная леди». Главную роль сыграла Мерил Стрип, получив в результате Оскар.

* * *На посту премьера Тэтчер смогла вывести страну из экономического кризиса конца 1970-х годов и восстановить имидж Британии в качестве мировой державы, хоть и использовала при этом жесткие и непопулярные меры: приватизацию госкомпаний, монетаризм, сворачивание социальных программ и отказ от поддержки бесперспективных предприятий. Благодаря им, правительство выручило более £29 млрд от продажи госпредприятий и £18 млрд от продажи муниципальных зданий.

Проводимая ею политика получила название «тэтчеризм». Она до сих пор является предметом споров среди ярых сторонников и не менее ярых противников социально-экономических реформ Маргарет Тэтчер. Тем не менее, Маргарет по сей день служит примером для женщин-политиков по всему миру — она навсегда вошла в историю мировой политики.

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