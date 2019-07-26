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Associated Press: Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности
 
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Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3»

Пресс-секретарь Белого дома Хоган Гидли сообщил, что Иран провел испытания баллистической ракеты средней дальности «Шахаб-3», — сообщают Роберт Бернс и Деб Ричманн в издании Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Испытание прошло на фоне обострения напряженности между Ираном и Западом, связанной с блокированием Ираном коммерческих перевозок в Персидском заливе и Ормузском проливе. Представитель Белого дома назвал испытание баллистической ракеты примером того, как Иран «отвечает»

Associated Press: Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности

«Все знают, что их экономика балансирует на грани краха. А когда их загоняют в угол, они начинают «отвечать»», — сказал Хоган Гидли.

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Иран отреагировал на усиление экономических санкций США различными военными действиями. А проведение ракетного испытания баллистической ракеты «Шахаб-3», по мнению экспертов, можно считать еще одним сигналом Тегерана о том, что он не отступит.

Associated Press: Иран провел испытание баллистической ракеты средней дальности

Эксперт по обороне Ирана в Фонде защиты демократий Бехнам Бен Талеблу, сказал, что Шахаб-3 является баллистической ракетой средней дальности на жидком топливе, которая способна нести ядерное оружие.


Автор: Оксана Ельченко
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