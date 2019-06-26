В столице задержали одного из спонсоров террористов «ЛНР»

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Стало известно, что совместными усилиями СБУ и Генпрокуратуры удалось задержать заместителя директора и сына владельца ликеро-водочного завода «Луга-Нова» Дмитрия Держака.

Известно, что он является одним из основных спонсоров террористов «ЛНР», информирует enovosty.com/news.

Деятель проживал в Киеве с удостоверением ветерана боевых действий, сообщил Генпрокурор Юрий Луценко на странице в Facebook.

Однако мужчину могут отпустить под домашний арест. Это связано с решением Конституционного суда, которое было принято 25 июня, по представлению Надежды Савченко. Согласно ему арест по статье о терроризме не является обязательной мерой пресечения.

25 июня прокуратура Киевской области и СБУ провели обыск по месту жительства Дмитрия Держака, где обнаружили и изъяли «удостоверение личности военнослужащего ЛНР» и «удостоверение ветерана боевых действий», выданные на его имя.

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Сейчас он задержан по подозрению в совершении уголовного преступления. Наказание предусматривает ограничение свободы на срок от пяти до восьми лет. А также без права занимать высшие должности до двух лет с конфискацией имущества.