Reuters: Французская прокуратура назвала возможные причины пожара в Соборе Парижской Богоматери

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По мнению парижского прокурора Реми Хейца, причиной пожара в Соборе Парижской Богоматери могли стать неисправность электричества или непотушенная сигарета.

Французские власти не считают, что пожар, который разрушил Собор Парижской Богоматери в апреле, был результатом преступных действий, — сообщает Судип Кар-Гупта в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

«Проведенное расследование пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари пока не смогло выявить точную причину катастрофы, но доказательств того, что пожар стал следствием преступных действий, нет», — говорится в заявлении парижского прокурора Реми Хейца.

По мнению Хейца, причиной пожара в соборе Нотр-Дам-де-Пари могли стать неисправность электричества или непотушенная сигарета.

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Напомним, ранее сообщалось, что 15 июня в Соборе Парижской Богоматери возник пожар. Следователями было определено точное место, с которого начался пожар в Нотр-Даме