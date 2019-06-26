Против Турции могут быть введены экономические санкции

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Марк Эспер дал понять Турции, что она столкнется с экономическими санкциями, если пойдет на покупку российской системы противоракетной обороны S-400

Исполняющий обязанности министра обороны США Марк Эспер дал понять Турции, что она столкнется с экономическими санкциями, если пойдет на покупку российской системы противоракетной обороны S-400, — сообщает Лолита Л. Балдор в издании Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Эспер подчеркнул, что если Турция приобретет российскую систему S-400, то ей не будет разрешено покупать высокотехнологичный истребитель F-35. Встреча, однако, завершилась без видимых результатов. Высокопоставленный представитель министерства обороны, путешествующий с Эспером, сказал, что двое чиновников провели откровенное и долгое обсуждение, но встреча не привела ни к какому результату или изменению позиции ни с одной стороны.

Напомним, США неоднократно говорили, что российская система представляет угрозу для американских истребителей F-35 и что Турция будет исключена из программы F-35, если купит S-400. Официальные лица США призвали Турцию приобрести вместо этого американскую систему ПРО «Патриот».

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В беседе с журналистами Эспер сказал, что его послание довольно простое. «Турция была давним и надежным партнером и союзником США на протяжении многих лет. Погоня за S-400 подрывает это», — сказал он. Напомним, ранее сообщалось, что США уже прекратили обучение турецких пилотов и дали Анкаре время до конца июля, чтобы вывести своих военных пилотов из США.