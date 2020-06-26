Пентагон успокаивает НАТО относительно планов американских войск, — Associated Press

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Марк Эспер сообщил, что Вашингтон будет уведомлять НАТО о любых перемещениях войск.

Министр обороны США Марк Эспер сказал союзникам по НАТО, что Вашингтон будет сообщать им о любых перемещениях американских войск. Об этом сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Марк Эспер сделал заявление после того, как президент Дональд Трамп удивил партнеров по военному альянсу, объявив о выводе военных из Германии. Эспер посетил штаб-квартиру НАТО в Брюсселе через неделю после того, как несколько министров обороны союзников выразили обеспокоенность относительно непредсказуемости планов американских войск в Европе

«Я приветствую тот факт, что США проводят консультации с союзниками и ясно дают понять, что приверженность США европейской безопасности остается сильной», — заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

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