Китай наращивает военное присутствие на демаркационной линии с Индией, — Fox News

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Спутниковые снимки показывают, что Китай наращивает военное присутствие на демаркационной линии с Индией

Спутниковые снимки показывают, что Китай наращивает военное присутствие в долине Галван спустя несколько дней после военного столкновения с Индией. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Представители Китая и Индии договорились о выводе войск после военного конфликта 15 июня. Однако полученные снимки демонстрируют, что появились новые китайские бункеры, палатки и складские помещения

Представители индийской армии в Нью-Дели заявили, что спутниковые снимки необходимо тщательно проверить. Однако полученные изображения говорят о том, что военные силы Китая находятся на демаркационной линии.

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В Китае сообщили, что он контролирует всю территорию в долине Галван, а военный конфликт был спровоцирован индийскими войсками