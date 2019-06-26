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Associated Press: НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России
 
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Генеральный секретарь НАТО сообщил, что НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России и не исключил возможности применения нового противоракетного щита

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России и отказался исключить возможность того, что военный альянс может адаптировать свой зарождающийся противоракетный щит для противодействия потенциальной угрозе, создаваемой новой российской ракетной системой, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Столтенберг также отметил, что «мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе». Кроме этого, Пентагон поделился информацией с союзниками по НАТО, утверждая, что наземная крылатая ракета России может дать Москве возможность нанести ядерный удар по Европе практически без уведомления.

Associated Press: НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России

«Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки. Они могут добраться до европейских городов за считанные минуты. Их трудно обнаружить», — сказал Столтенберг журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Читайте: Йенс Столтенберг высказался о размещении ядерных ракет в Европе

Напомним, в 2010 году союзники по НАТО решили разработать систему противоракетной обороны для защиты европейцев от внешних нападений. В то время она предназначалось для противодействия любой угрозе со стороны Северной Кореи или Ирана.


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 181

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