Associated Press: НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России

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Генеральный секретарь НАТО сообщил, что НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России и не исключил возможности применения нового противоракетного щита

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО оставляет за собой все возможности противодействия угрозам со стороны России и отказался исключить возможность того, что военный альянс может адаптировать свой зарождающийся противоракетный щит для противодействия потенциальной угрозе, создаваемой новой российской ракетной системой, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Столтенберг также отметил, что «мы не намерены размещать новые ядерные ракеты наземного базирования в Европе». Кроме этого, Пентагон поделился информацией с союзниками по НАТО, утверждая, что наземная крылатая ракета России может дать Москве возможность нанести ядерный удар по Европе практически без уведомления.

«Эти ракеты способны нести ядерные боеголовки. Они могут добраться до европейских городов за считанные минуты. Их трудно обнаружить», — сказал Столтенберг журналистам в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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Напомним, в 2010 году союзники по НАТО решили разработать систему противоракетной обороны для защиты европейцев от внешних нападений. В то время она предназначалось для противодействия любой угрозе со стороны Северной Кореи или Ирана.