Айя-София завещана нам османским султаном — МИД Турции о соборе Святой Софии

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Турция будет прилагать необходимые усилия для сохранения своего культурного и религиозного наследия.

Как сообщает Anadolu, так заместитель министра иностранных дел Турции Явуз Селим Кыран прокомментировал публикацию представителя Госдепартамента по свободе вероисповедания Сэма Браунбэка относительно храма Айя-София.

Святая София находится под охраной ЮНЕСКО и является музеем, однако вскоре может стать действующей мечетью, информирует enovosty.com/news.

«Айя-София завещана нам османским султаном Мехметом II. Любое решение относительно использования этого объекта – суверенное право Турции. Анкара активно содействует сохранению 18 культурных объектов страны, включенных в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Так что все в порядке, господин Браунбэк», — написал Кыран в Twitter.

Ранее Сэм Браунбек написал, что Айя-София имеет огромное духовное и культурное значение для миллиардов верующих с различными убеждениями по всему миру. Спецпредставитель США обратился к Турции с призывом сохранить статус Айя-Софии как музея, чтобы обеспечить к нему доступ всех желающих.

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Посол США по вопросам международной религиозной свободы Сэм Браунбэк просит власти Турции не менять статус собора Святой Софии и оставить его музеем.

Он подчеркнул, что храм имеет огромное духовное и культурное значение для верующих различных конфессий по всему миру, поэтому его следует сохранить в качестве музея и объекта Мирового наследия ЮНЕСКО.

Напомним, это стало ответом на то, что власти Турции начали активное обсуждение вопроса преобразования Айя-Софии в мечеть. Ранее 29 мая в годовщину падения Константинополя в соборе состоялось чтение Корана, после чего президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил изменить статус объекта. Его поддержали главы министерств Турции, тогда как греческие власти высказались категорически против, а армянский патриарх Саак II предложил, чтобы собор стал местом молитвы и для христиан и для мусульман.

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Собор Святой Софии бывший православный собор, впоследствии — мечеть, а сейчас — музей; всемирно известный памятник византийского зодчества, символ «золотого века» Византии. Официальное название на сегодняшний день — Музей Айя-София.

Собор Святой Софии Премудрости Божией построили при императоре Юстиниане Великом в первой половине VI века (освятили в 537 г.).Ежедневно на строительстве трудились 10 тысяч рабочих. Постройка обошлась в три годовых бюджета Византийской империи. Монументальность и великолепие собора породили многочисленные легенды о прямой помощи небесных сил в проектировании и строительстве Святой Софии. По свидетельству историков, император Юстиниан после окончания строительства, войдя в величественный храм, воскликнул: «Соломон, я превзошел тебя!»

Для проведения богослужений и содержания собора назначили многочисленный штат, который доходил до 600 человек, включая 60 священников, 100 диаконов, 90 иподиаконов, 110 чтецов и т.д. Послы киевского князя Владимира настолько были поражены красотой православного богослуженияв Храме Святой Софии, что описывали свое состояние так: «Мы не знали, находимся ли мы на небе или на земле».

Во времена Византийской империи собор находился в центре Константинополя рядом с императорским дворцом. В 1453 году после захвата города Османской империей Софийский собор был обращён в мечеть, а в 1935 году он приобрёл статус музея. В 1985 году Софийский собор в числе других памятников исторического центра Стамбула был включён в состав Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Более тысячи лет Софийский собор в Константинополе оставался самым большим храмом в христианском мире — вплоть до постройки собора Святого Петра в Риме. Высота Софийского собора — 55,6 м, диаметр купола — 31 м.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган – выходец из религиозной исламской семьи, в 1973 г. окончил религиозный лицей имамов-хатыбов в Стамбуле. Политическую карьеру начинал в молодежном подразделении исламской Партии национального спасения.

Эрдоган продвигает исламизацию турецкого государства по принципу «медленно, но уверенно». В 2001 г. он учредил Партию справедливости и развития, которая одержала победу на парламентских выборах в 2002 г. В 2003-м он стал премьер-министром Турции, а в 2014-м – президентом.

Еще в 2015 г. Эрдоган распорядился читать в Софийском соборе суры Корана в период месяца Рамадан. Чтения транслировали по телевидению. В 2018-м Коран в соборе читал лично президент. Однако в этом же году по запросу организации «Управление по историческим памятникам и окружающей среде» конституционный суд Турции признал недопустимым изменение для святой Софии статуса музея.

В 2020 Эрдоган вновь поднял вопрос о статусе храма. Этот вопрос будет решать Госсовет Турции уже в начале июля.