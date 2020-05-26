ВОЗ предупреждает, что мир все еще находится на пике вспышки пандемии COVID-19

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ВОЗ предупреждает, что мир все еще находится на пике вспышки пандемии COVID-19

Исполнительный директор Всемирной организации здравоохранения Майк Райан предупреждает, что мир все еще находится на пике вспышки пандемии COVID-19, ослабляя надежды на скорое восстановление мировой экономики и возобновление международных сообщений

«Сейчас мы находимся не во время второй волны пандемии COVID-19, а на пике первой волны пандемии», — сказал Майк Райан. «Мы все еще находимся на том этапе, когда болезнь находится на подъеме», — сказал исполнительный директор ВОЗ, информирует enovosty.com/news.

В Индии во вторник было зарегистрировано 6 535 новых случаев заражения, в результате чего общее число инфицированных превысило 145 000. В РФ, согласно официальной статистике, во вторник зарегистрировано около 9 000 новых случаев заражения, а общее количество инфицированных достигло 360 000 человек, что является третьим показателем в мире