Россия использует Договор по открытому небу для сбора разведданных, — Помпео

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Майк Помпео сообщил, что Россия использует Договор по открытому небу для сбора разведданных

Государственный секретарь США Майк Помпео сообщил, что Россия использует разведывательные данные, полученные в результате полетов над США и Европой в рамках Договора по открытому небу, для планирования будущих ударов крылатых ракет по объектам инфраструктуры. Об этом сообщает Билл Гертц в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

«Похоже, что Москва использует возможность «Открытого неба» в пользу своей новой агрессивной доктрины нацеливания ракет на стратегически важную инфраструктуру Соединенных Штатов и ​​Европы…», — сказал Помпео, комментируя решение Дональда Трампа о выходе США из Договора по открытому небу

«Вместо того чтобы использовать Договор по открытому небу в качестве механизма повышения доверия посредством военной прозрачности, Россия превратила договор в инструмент запугивания и угроз», — отметил он.

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Представители министерства обороны США сообщили, что в западной части Атлантического океана Россией были развернуты крылатые ракеты «Калибр» с дальним радиусом действия, которые позволяют Москве атаковать восточное побережье США.

По словам госсекретаря, Москва на протяжении длительного времени «грубо и постоянно нарушала» договор. Москва создала заправочную авиабазу в оккупированном Крыму для укрепления своего контроля. Российское правительство также ограничило полеты в рамках Договора по открытому небу над Калининградом, где, как предполагается, размещены ракеты ближнего радиуса действия