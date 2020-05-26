Проблемы в России: Путин не сдержался и бросил ручку на стол во время совещания (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Проблемы в России: Путин не сдержался и бросил ручку на стол во время совещания (ВИДЕО) Проблемы в России: Путин не сдержался и бросил ручку на стол во время совещания (ВИДЕО)

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Президент РФ Владимир Путин проводил совещание по борьбе с лесными пожарами и паводками в российских регионах. Судя по видео, Путин не сдержал своих эмоций и швырнул на стол ручку.

В ходе совещания глава российского МЧС Евгений Зиничев доложил, что с начала года в России зафиксировали 5 626 очагов природных пожаров на общей площади более 852 тысяч гектаров. Огонь уничтожил 251 дом. Также министр рассказал, что в 13 субъектах в зонах подтопления находится 491 жилой дом, 461 приусадебный участок, 14 низководных мостов, десять участков автомобильных дорог.

Нечасто увидишь, как Путин швыряет ручку. На совещании по борьбе с паводками и пожарами президент очень жестко попросил отчитаться о ситуации в регионах. pic.twitter.com/6Pro8Lp65N — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 26, 2020

Но, скорее всего, на настроение Путина влияют не только природные пожары, но и стремительно падающая экономика, проблемы «Газпрома», неуступчивый Эрдоган в Ливии и Сирии, а также коронавирус, который приближает экономический и политический коллапс в путинской России.

Кроме того, сегодня стало известно, что новые санкции против газопровода «Северный поток-2» могут быть быстро приняты американским Конгрессом, несмотря на предвыборную борьбу, заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью немецкому изданию Handelsblatt.

Новые санкции поддерживают как демократы, так и республиканцы, заявил американский дипломат. Таким образом, проект может быть принят скоро.

Целью новых санкций будет препятствование введению трубопровода в строй. Гренелл не уточнил, как это будет реализовано. Однако известно, что одной из возможностей могут быть штрафы компаниям, обеспечивающим техническое обслуживание трубопровода.

В конце 2019 года США уже вводили санкции в отношении «Северного потока-2» и задействованных в его строительстве компаний. Из-за них работу по прокладке труб вынуждена была прекратить швейцарская Allseas.

По материалам