Немецкая подводная лодка U33 завершила миссию в Балтийском море

Главная » Последние новости » Новости мира » Немецкая подводная лодка U33 завершила миссию в Балтийском море Немецкая подводная лодка U33 завершила миссию в Балтийском море

Закрыть Отправить

Немецкая подводная лодка завершила свою патрульную миссию в Балтийском море в рамках программы НАТО

Немецкая подводная лодка U33 завершила свою миссию в восточной части Балтийского моря и вернулась на военно-морскую базу в порт Эккернфёрде. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Подводная лодка U33, руководил которой лейтенант Тобиаса Эйкерман, совершала свою патрульную миссию в рамках программы НАТО под руководством Морского командования НАТО (MARCOM)

Патруль был частью программы НАТО по обеспечению безопасности, направленной на мониторинг деятельности российского флота. U33 — одна из первых немецких подводных лодок, которая совершала патрульную миссию в рамках программы НАТО в Балтийском море.

Читайте: Во Франции стартовали испытания новейшей атомной субмарины Suffren (ФОТО)