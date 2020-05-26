Немецкая подводная лодка U33 завершила миссию в Балтийском море
Немецкая подводная лодка завершила свою патрульную миссию в Балтийском море в рамках программы НАТО
Немецкая подводная лодка U33 завершила свою миссию в восточной части Балтийского моря и вернулась на военно-морскую базу в порт Эккернфёрде. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.
Подводная лодка U33, руководил которой лейтенант Тобиаса Эйкерман, совершала свою патрульную миссию в рамках программы НАТО под руководством Морского командования НАТО (MARCOM)
Патруль был частью программы НАТО по обеспечению безопасности, направленной на мониторинг деятельности российского флота. U33 — одна из первых немецких подводных лодок, которая совершала патрульную миссию в рамках программы НАТО в Балтийском море.
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