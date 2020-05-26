Авиакомпания Lufthansa получит 9 миллиардов евро финансовой помощи от правительства Германии

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Lufthansa и правительство Германии согласовали условия финансовой помощи на сумму 9 млрд. евро после нескольких недель напряженных переговоров о будущем ведущей мировой авиакомпании.

Пакет мер по спасению даст правительству 20% акций в группе, которая владеет авиакомпаниями в Германии, Австрии, Швейцарии и Бельгии, и два места в наблюдательном совете, информирует enovosty.com/news.

Lufthansa заявила в понедельник, что Федеральный фонд стабилизации экономики Германии, который используется для оказания помощи компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса, одобрил «пакет стабилизации», который поддерживает исполнительный совет компании.

Правительство вольет в авиакомпанию до 5,7 млрд евро, получив доходность, которая начнется с 4% в этом году, а затем будет увеличиваться. Пакет также включает трехлетнюю кредитную линию на сумму до 3 млрд. евро, подавляющее большинство из которых будет предоставлено государственным банком развития Германии KfW.

Кроме того, правительство приобретет 20% акций Lufthansa по 2,56 евро за акцию или около 300 миллионов евро. У правительства есть возможность увеличить свою долю до 25% плюс одна акция, что позволит ему заблокировать любое потенциальное поглощение.

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«До пандемии компания была здоровой и прибыльной, и у нее были хорошие перспективы на будущее, но она столкнулась с чрезвычайной ситуацией из-за текущего коронавирусного кризиса», — говорится в заявлении правительства. «Стабилизационный пакет федерального правительства учитывает потребности компании, а также нужды налогоплательщиков и сотрудников Lufthansa Group».

Lufthansa, которая в первом квартале потеряла €1,2 млрд, не ожидает, что мировая авиация оправится от пандемии в течение нескольких лет. Компания закрывает свою бюджетную компанию Germanwings и планирует сократить 10 000 рабочих мест.

Lufthansa заявила, что ее руководство и наблюдательный совет «соберутся в ближайшее время», чтобы принять решения пакета мер по спасению, которые должны быть одобрены акционерами и регулирующими органами.

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Источник: CNN