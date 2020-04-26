Власти Южной Кореи сообщили что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров

Главная » Последние новости » Новости мира » Власти Южной Кореи сообщили что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров Власти Южной Кореи сообщили что лидер КНДР Ким Чен Ын жив и здоров

Закрыть Отправить

Лидер Южной Кореи вероятнее всего жив и находится на этапе восстановления после сложной операции на сердце, - сообщает Fox News.

Слухи о смерти президента Южной Кореи появились 25 апреля, после того как СМИ обнародовали информацию об ухудшении самочувствия и обращении Ким Чен Ын за медицинской подошью в одной из поездок по стране, информирует enovosty.com/news.

В последствии лидеру КНДР была проведена операция на сердце, но врач, проводивший оперативное вмешательство, не смог в полной мере завершить хирургические манипуляции, вследствие чего появилось сообщение о смерти лидера Южной Кореи.

Официальные власти отрицают смерть лидера Южной Кореи и даже выступили с заявлением о том, что Ким Чен Ын жив и чувствует себя хорошо.

Читайте: Рада приняла законопроект о финмониторинге