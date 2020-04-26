Великобритания создала точный и простой в использовании тест на наличие иммунитета к COVID-19

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Ученые Великобритании создали точный и простой в использовании тест, который за считанные минуты покажет наличие антител к коронавирусной инфекции. Уже к лету нынешнего года около миллиона британцев пройдут такое тестирование. Стоимость такого теста - около 10 фунтов, - сообщает Daily Mail.

Тест очень прост в использовании и не требует много времени для получения результатов. Для проведения тестирования нужна кровь с пальца и 20 минут времени. , информирует enovosty.com/news.

Тест в чем-то схож с тестом на беременность. В случае появления одной полоски человек может быть уверен, что иммунитета к новому коронавирусу у него нет, две полоски говорят об обратном.

Правительство хочет обязать жителей страны фотографировать результаты тестирования и отправлять их для дальнейшего внесения в общую базу данных. Если у человека уже есть иммунитет COVID-19, он беспрепятственно может вернутся к обычной жизни.

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Однако ВОЗ предостерегла страны, которые планируют подобную практику тестирования связать с последующей выдачей иммунного паспорта и разрешением на возвращение к обычному режиму жизни. По мнению ВОЗ, на сегодня, никто не знает насколько действенный иммунитет к коронавирусу и как долго он защищает человека от повторного заражения на COVID-19.