Из Турции на пароме доставят в Украину около 90 украинцев, которые не успели уехать домой до закрытия границ

Главная » Последние новости » Новости мира » Из Турции на пароме доставят в Украину около 90 украинцев, которые не успели уехать домой до закрытия границ Из Турции на пароме доставят в Украину около 90 украинцев, которые не успели уехать домой до закрытия границ

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Украинцы, которые не смогли покинуть Турцию после закрытия границ, вернутся домой в Украину на пароме, который организовало Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

Согласно информации дипломатов, на паром уже село около 50 человек, которых эвакуировали из Стамбула, Бурсы и Измира и которые в скором времени окажутся на родине, информирует enovosty.com/news.

В целом, этим паромом доставят домой порядка 90 человек, самому меленькому пассажиру 1,5 года.