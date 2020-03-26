Всемирный банк и МВФ призывают кредиторов приостановить требования по выплате долгов

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Всемирный банк и МВФ призывают мировые кредитные учреждения приостановить требования по выплате долгов

Всемирный банк и Международный валютный фонд обратились к мировым кредитным учреждениям с просьбой дать возможность отдохнуть более бедным странам, которые борятся с экономическим коллапсом и кризисом в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса. Об этом сообщает Девид Р. Сендс в издании The Washington Times , информирует enovosty.com/news.

Экономисты предупреждают, что страны с низким уровнем дохода могут столкнуться с еще большими финансовыми проблемами, учитывая их относительно слабые системы общественного здравоохранения и отсутствие доступа к фондам и медицинским экспертам.

Совместное обращение Всемирного банка и МВФ призвало всех «официальных двусторонних кредиторов» приостановить требования по выплате долга для более бедных стран, которые требуют больше времени для погашения своих платежей по кредитам.

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«Вспышка коронавируса, вероятно, будет иметь серьезные экономические и социальные последствия для стран с крупной задолженностью», — заявили финансовые чреждения, отметив, что эти страны являются «домом для четверти населения мира».