В Нью-Йорк вошла Нацгвардия США из-за коронавируса (ВИДЕО)

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В Нью-Йорк вошла Нацгвардия США с целью использования гостиниц, студенческих общежитий и спортивных арен в качестве медицинских учреждений

Президент США Дональд Трамп сообщил, что штат Нью-Йорк является главной зоной заражения коронавирусной инфекцией и поэтому он утвердил декларацию о катастрофе в Нью-Йорке. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Министр обороны США Марк Эспер ранее говорил, что власти «рассматривают вопрос об активизации подразделений национальной гвардии и резерва для оказания помощи государству в планировании, материально-техническом обеспечении и медицинской помощи по мере необходимости».

22 марта Нацгвардия США въехала в Нью-Йорк и сообщила о планах по использованию гостиниц, студенческих общежитий и спортивных арен в качестве медицинских учреждений, подобных отделению интенсивной терапии. Представители сферы туризма говорят, что ситуация в отрасли хуже, чем после теракта 11 сентября или финансового кризиса 2008 года.

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«Армейский корпус будет заключать контракты с отелями, колледжами и с представителями спортивных арен», — сказал генер-лейтенант армейского корпуса Тодд Семоните.