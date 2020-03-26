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По $1,2 тыс каждому, кроме сверхбогатых: Сенат одобрил программу поддержки США на два триллиона долларов

Главная » Последние новости » Новости мира » По $1,2 тыс каждому, кроме сверхбогатых: Сенат одобрил программу поддержки США на два триллиона долларов
 
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Сенат Конгресса США единогласно проголосовал за законопроект о мерах экономической поддержки компаний, жителей и системы здравоохранения США на фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом сообщает Associated Press

Законопроект предполагает выделение 2,2 триллиона долларов — это крупнейшая программа поддержки в истории США, информирует enovosty.com/news.

После одобрения в Сенате законопроект должна рассмотреть Палата представителей. Затем документ поступит к президенту США Дональду Трампу, который уже заявил, что готов сразу подписать пакет поправок.

Законопроект предусматривает:

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— выплаты по $1,2 тыс. гражданам США с доходом до $75 тыс. в год, для детей предусмотрена выплата $500 (общая сумма составит $500 млрд);
— разработку программы поддержки малого бизнеса объемом до $367 млрд;
— финансирование различных отраслей экономики, поддержку городов и штатов на $500 млрд,
— расширенное страхование безработицы на $250 млрд;
— выделение $46 млрд на борьбу с коронавирусом.

По словам министра финансов Стивена Мнучина, такая поддержка сохранит экономику США на три месяца. Президент США Дональд Трамп обещал подписать документ немедленно после его одобрения Конгрессом.

В США коронавирус к 26 марта обнаружили у более 69 тысяч человек. Вечером 25 марта число погибших от COVID-19 превысило одну тысячу человек.

Во всем мире коронавирус обнаружили у более 470 тысяч человек. С начала эпидемии погибли более 21 тысячи человек. Больше всего заболевших в Китае (81,7 тысячи человек), Италии (74,3 тысячи человек) и США (69,1 тысячи).


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 111

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