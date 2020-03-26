Новейший авианосец ВМФ США только что достиг важной вехи, несмотря на угрозу COVID-19

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Первый в своем классе авианосец ВМФ США USS Gerald R. Ford в этом месяце прошел важную сертификацию.

В этом месяце у восточного побережья новейший авианосец военно-морского флота, первый в своем классе военный корабль USS Gerald R. Ford, за несколько часов достиг нескольких важных вех, ознаменовав тем самым улучшение экипажа авианосца и его систем., информирует enovosty.com/news.

20 марта Ford завершил сертификацию кабины пилотов и сертификацию центра управления воздушным движением, после чего он получил сертификацию систем приземления Precision Approach и провел два дня полетов.

Super Hornets F / A-18E и F / A-18F из четырех эскадрилий, назначенных для авианосца, провели 123 дневных взлета и посадки и 42 ночных взлета и посадки на борт в течение двух дней, что превышает минимальные требования для каждого.

Сертификация является важным достижением не только для авианосца, но и для военно-морского флота, поскольку в настоящее время Ford является единственным квалификационным активом авианосцев.

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Перед сертификацией палубы воздушного судна и авиадиспетчерской службы Ford прошел сертификацию систем приземления Precision Approach. PALS является требованием для выполнения полетов наряду с авиадиспетчерами, он помогает пилотам в ночных или сложных посадках и направляет их к хорошей стартовой позиции для заходов на посадку.

Ford проводит 18-месячный тестовый период и период испытаний, уже пятый месяц.

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По истечении этого 18-месячного периода он, скорее всего, вернется на верфь для выполнения оставшихся работ, которые невозможно выполнить в море.

Команда центра управления воздушным движением оказала помощь в сертификации кабины пилотов и должна была пройти собственную сертификацию в соответствии с ней. Сертификация CATCC стала кульминацией процесса, который начался в Военно-воздушном центре технической подготовки во Флориде в прошлом году.

С тех пор, как этот процесс начался в октябре 2019 года, инструкторы из учебного центра работали с моряками Ford на каждом этапе — проверяя практические знания моряков, просматривая их контрольные списки и наблюдая за их восстановительными работами.

Источник: Taskandpurpose