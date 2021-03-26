Евросоюз увеличивает производство вакцин против COVID-19, — Reuters
Лидеры стран Европейского союза договорились об увеличении производства вакцин против COVID-19.
Президент Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что лидеры стран Европейского союза договорились об увеличении производства вакцин против COVID-19 в Европе и усиления вакцинации в странах-членах ЕС. Об этом сообщают Экономические Новости со ссылкой на Reuters.
«Безусловно, жизненно важно, чтобы мы продолжали работать над улучшением производства вакцин в Европе и улучшали нашу способность распространять их среди стран-членов.
Это наш абсолютный приоритет, и мы полностью привержены этой задаче вместе с Европейской комиссией», — сказал Шарль Мишель.
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