ЕС отмечает 25-ю годовщину Шенгенского соглашения с закрытыми границами

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ЕС отмечает 25-ю годовщину Шенгенского соглашения с закрытыми границами

Сегодня, 26 марта, Европейский союз отмечает 25-ю годовщину Шенгенского соглашения об открытии границ, когда все его сухопутные границы закрыты или строго контролируются на фоне распространения короавирусной инфекции. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

Шенгенское соглашение, лежащее в основе все более интегрированной и объединенной Европы, вступило в силу 26 марта 1995 года. Первоначально были отменены таможенные проверки на границах между Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами, Люксембургом, Испанией и Португалией. В последующие месяцы и годы к соглашению присоединились другие страны. И сегодня в Шенгенскую зону входят 26 членов, в том числе страны, не входящие в ЕС (Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн).

Однако в свою 25-ю годовщину действие соглашение фактически приостановлено из-за коронавируса, стремительное распространение которого заморозило большую часть экономической и социальной деятельности, нарушив цепочки поставок и превратив большинство европейцев в заключенных в своих собственных домах.

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«Вспышка COVID-19 оказывает серьезное разрушительное воздействие на трансграничную мобильность и транспорт в Европе», — говорится в сообщении Европейской комиссии. «Жизнь многих наших граждан зависит от беспрепятственного перемещения через границы…», — сказал министр иностранных дел Люксембурга. Он призвал к открытию границ как можно скорее.