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Airbus частично возобновляет производство на заводах в Европе

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Airbus объявил о возобновлении производства и сборки на заводах по изготовлению крыльев, расположенных в Испании, Франции и других европейских странах в условиях пандемии COVID-19.

«Airbus частично возобновил производство и сборку во Франции и Испании 23 марта после четырехдневной паузы. В то же время работы в Великобритании, Германии и США продолжались нормальными темпами. На основе адаптированных методов работы, которые отражают новые меры по охране труда и технике безопасности, Airbus продолжает оценивать производственный поток», — говорится в заявлении компании в четверг., информирует enovosty.com/news.

Несколько дней назад д-р Тедрос Адханом Гебреесус, Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заявил, что Европа сейчас является «эпицентром пандемии». По состоянию на четверг смертельный вирус заразил более 460 000 человек по всему миру и унес 21 000 жизней.

Компания заявила, что провела «обширную работу в координации со своими социальными партнерами, чтобы обеспечить здоровье и безопасность своих сотрудников путем принятия строгих мер по охране труда и технике безопасности, обеспечивая при этом непрерывность бизнеса».

Заводы в Великобритании и в Бремене, Германия, рассмотрели дополнительные уровни готовых запасов, разработанные за последний период, и непосредственную потребность линий окончательной сборки, когда они возобновили частичные операции. «В результате этого анализа Airbus решил адаптировать производственную деятельность на заводах в течение следующих трех недель», — сказал Airbus.

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Это означает, что производство и соответствующие мероприятия по поддержке производства в Бремене, Филтоне и Бротоне будут сокращены. В Бротоне и Филтоне будут продлены пасхальные каникулы, а в Бремене сократится рабочая неделя. Площадки будут оставаться открытыми в течение этого периода и будут по-прежнему обеспечивать доставку крыльев на конечные сборочные линии, получение и контроль материалов и компонентов из цепочки поставок, техническое обслуживание зданий и установок, критическую административную поддержку и подготовку к возобновлению работы.

Сотрудники будут продолжать выполнять деятельность удаленно через работу на дому, где их деятельность не будет иметь прямого отношения к адаптируемой производственной деятельности.

Источник: Defenseworld

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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