Афганистан освобождает 10 000 заключенных

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Афганистан освобождает 10 000 заключенных из-за коронавируса

Афганистан освободит не менее 10 000 заключенных старше 55 лет в попытке предотвратить распространение коронавируса. Об этом сообщает Reuters, информируют Экономические Новости.

«Президент издал указ, согласно которому несколько тысяч заключенных будут вскоре освобождены из-за коронавируса», — сказал представитель Офиса президента Ашрафа Гани.

В число освобожденных не войдут боевики террористической группировки ИГИЛ и члены радикально-исламского движения «Талибан»