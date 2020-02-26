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Трамп предал рабочий класс, чтобы дальше обогащать 1% богатых — сенатор Берни Сандерс

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Сенатор и вероятный кандидат в президенты США от демократов Берни Сандерс известен своими социалистическими взглядами и борьбой за справедливый уровень жизни для рабочего и среднего класса, а не только для 1% богатых людей Америки.

Сандерс выступает за равные права для всех, доступную медицину и образование, и собирается бороться с дискриминацией по всем направлениям, акцентируя на колоссальном разрыве между богатыми и бедными в современном мире, информирует enovosty.com/news.

Благодаря своим популистским обещаниям, Сандерс увеличивает число сторонников. Все больше американцев всех возрастных групп, вне зависимости от пола, расы или вероисповедания начинают доверять именно этому кандидату от Демократической партии.

«Дональд Трамп — самый коррумпированный президент, который у нас когда-либо был. Он расист, сексист, гомофоб и ксенофоб. Он предал рабочий класс, чтобы дальше обогащать богатых. У нас достаточно энергии, чтобы победить его», — заявил Берни Сандерс на своей странице в Facebook.

Большинство демократов считают, что сенатор Берни Сандерс имеет самые большие шансы победить президента Трампа в ноябре, согласно новому общенациональному опросу, пишет The Hill

Читайте: Берни Сандерс с огромным отрывом побеждает Джо Байдена на праймериз в Неваде

Новый опрос проводился на фоне предупреждений некоторых демократов, что Сандерс приведет партию к историческому поражению, если он станет кандидатом. Тем не менее, большинство национальных опросов показывают, что Сандерс побеждает Трампа на выборах президента США.

Опрос Morning Consult также обнаружил, что Сандерс впервые обогнал Байдена среди чернокожих избирателей на национальном уровне.

Сандерс отрывается от остальных кандидатов и лидирует на демократическом поле среди всех опрошенных избирателей с 32-процентной поддержкой, что на 4 процента больше, чем на прошлой неделе, за ним следует Блумберг 19% поддержки, Байден 18% и сенатор Элизабет Уоррен с 11% поддержки.

Читайте: Мое послание Путину: держитесь подальше от американских выборов - демократ Берни Сандерс


Экономические новости telegramАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 12

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