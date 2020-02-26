Стоимость европейских компаний снижается из-за коронавируса, — Reuters

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Стоимость европейских компаний снижается из-за коронавируса

Стоимость европейских компаний снижается на фоне растущих беспокойств о стремительном распространении коронавируса. Об этом сообщает Reuters , информирует enovosty.com/news.

Европейский фондовый индекс STOXX 600 упал на 0,8%. Британский производитель спиртных напитков Diageo подешевел на 1% после того, как уменьшил размер ожидаемой прибыли в 2020 финансовом году из-за коронавируса

Продовольственная группа Danone также снизила прогноз продаж и рентабельности на 2020 год, сославшись на неопределенный экономический климат и коронавирус.

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За последние несколько дней стоимость мировых акций снизилась на 3 триллиона долларов. Экономисты и ведущие аналитики сокращают прогнозы роста, а ведущие мировые компании предупреждают о снижении прибыли из-за коронавируса.