Мировые державы «серьезно обеспокоены» ядерной программой Ирана

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Мировые державы «серьезно обеспокоены» нарушением Ираном СВПД

В Вене во время встречи представителей стран, которые остаются участниками ядерного соглашения с Ираном, мировые державы выразили «серьезную обеспокоенность» относительно нарушения Тегераном условий соглашения. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Все участники соглашения подтверждают важность сохранения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), напомнив, что оно является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения». Великобритания, Франция и Германия разработали систему, известную как INSTEX, предназначенную для облегчения торговли с Ираном при одновременной защите компаний от санкций. Однако использование системы пока не принесло ощутимых результатов.

Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что Иран по-прежнему «открыт для любой инициативы, которая может обеспечить защиту иранских интересов. Мы полностью готовы прекратить осуществлять те действия, которые идут в разрез с Совместным всеобъемлющим планом действий. Однако мы это сделаем только в обмен на выполнение обязательств по соглашению СВПД другой стороны», — сказал Аббас Арагчи

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