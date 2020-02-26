Мировые цены на нефть растут

Главная » Последние новости » Новости мира » Мировые цены на нефть растут Мировые цены на нефть растут

Закрыть Отправить

Мировые цены на нефть начали расти

Мировые цены на нефть начали расти после снижения, вызванного стремительным распространением китайского коронавируса, информирует enovosty.com/news.

Апрельские фьючерсы на Brent на лондонской бирже ICE Futures продавались по цене 55,28 долл за баррель, что на 0,33 долл больше стоимость фьючерсов днем ранее. Стоимость апрельских фьючерсов на WTI на электронных торгах NYMEX увеличилась на 0,43 долл до 50,33 долл за баррель.

Ранее сообщалось, что страны ОПЕК+ не планируют снижать добычу нефти. Министр энергетики Саудовской Аравии Абдулазиз бен Сальман сообщил, что ОПЕК не приняла решения о модификации соглашения ОПЕК+ из-за ситуации, связанной со вспышкой коронавируса.

Читайте: Цена на нефть начала снижаться после рекордного роста