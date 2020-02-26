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Командование США по спецоперациям планирует покупку новых бронированных машин

Главная » Последние новости » Новости мира » Командование США по спецоперациям планирует покупку новых бронированных машин
 
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Целью этого запроса является определение типов, пригодности и уровней готовности бронированных автомобилей, имеющихся на рынке.

Ранее в этом месяце командование США по специальным операциям выпустило запрос на информацию для определения подрядчиков, способных разработать и поставить бронированный наземный тактический автомобиль на девять-одиннадцать пассажиров, способный к перевозке внутри страны (IAT) на самолете C-130., информирует enovosty.com/news.

Согласно уведомлению, опубликованному на главном веб-сайте правительства США по контрактам, целью этого запроса является определение типов, пригодности и уровней готовности бронированных автомобилей, имеющихся на рынке. Респонденты должны предоставить обратную связь относительно осуществимости и уровней риска выполнения требований, изложенных ниже, о существующем готовом транспортном средстве, любых транспортных расходах, и/или любой дополнительной информации, которая прояснила бы текущие возможности отрасли.

Ключевые параметры производительности для JAGMS:

  • JAGMS должен быть способен перевозить от девяти (9) до одиннадцати (11) специалистов.
  • JAGMS должен быть транспортируемым C-130 без необходимости модификации.
  • JAGMS должен соответствовать требованиям к живучести, перечисленным в Приложении о требованиях к живучести (засекреченные данные).

В настоящее время спецназ США эксплуатирует колесные бронированные машины австрийского дизайна 6 × 6, называемые Бронированная система наземной мобильности (AGMS).

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AGMS представляет собой шестиколесный бронетранспортер с быстрым развертыванием, обеспечивающий возможности применения тяжелого вооружения, баллистическую защиту и расширенные возможности транспорта для сил специальных операций (SOF). Разработанная на базе Пандур, передовая легкая бронированная машина может перевозить до 7 солдат плюс ее командир и водитель.

Согласно открытым источникам, на сегодняшний день Командование специальных операций Соединенных Штатов эксплуатирует 12 бронетранспортеров AGMS 6 × 6 производства General Dynamics Land Systems. Транспортные средства обеспечивают физическую и электронную защиту от самодельных взрывных устройств, а также обеспечивают огневую поддержку, включая 12,7-мм тяжелые пулеметы и 40-мм автоматические гранатометы.

Источник: Defence-blog

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Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
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