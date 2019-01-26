Япония оснастит свои поезда окнами дополненной реальности (ВИДЕО)

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В Японии создали уникальную технологию для поездов. Разработчики намерены оснастить окна ж/д транспорта дополненной реальностью.

Вскоре японские поезда оснастят технологией дополненной реальности. Она появится прямо на окнах, информирует enovosty.com/news.

Инициаторами данного новшества выступили компания NTT DoCoMo и железнодорожный перевозчик JR Kyushu. Они планируют внедрить новую систему до 2020 года.

Компании намерены оснастить окна в японских поездах не только технологией дополненной реальности, но и 5G-связью. Благодаря этому окно будет очень быстро «обрабатывать» запрос пассажира.

С помощью новой технологии пассажиры поезда смогут прямо на окне увидеть маршрут, ознакомиться с путеводителем, узнать, когда прибудет поезд и т.д. Помимо этого, окно «покажет» основные достопримечательности тех населенных пунктов, по которым движется поезд.

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Управлять окном дополненной реальности можно будет жестами или голосовыми командами.

Справка. Главная цель дополненной реальности – появление в поле зрения объектов, которые помогают лучше понять окружающую среду. Сегодня данная технология активно используется не только в сфере развлекательной индустрии и компьютерных игр, но и в медицине, в военных разработках и полиграфии.