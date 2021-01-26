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В Китае была замечена новейшая 155-мм САУ (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » В Китае была замечена новейшая 155-мм САУ (ФОТО)
 
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В Китае была замечена новейшая 155-мм САУ, которая, как предполагается, должна заменить САУ PLZ-05

В Китае на дороге была замечена новейшая 155-мм самоходная артиллерийская установка. Об этом сообщает Defence blog, информирует enovosty.com/news.

Анонимные источники сообщили, что новая самоходная установка разработана Народно-освободительной армией Китая на замену PLZ-05. Сообщается, что новая система артиллерийских орудий предназначена для обеспечения эффективной и огневой поддержки во время военных действий и для поражения артиллерийских и минометных батарей противника.

В Китае была замечена новейшая 155-мм САУ (ФОТО)

САУ оснащена системой автоматической наводки, системой автоматического заряжания боеприпасов, цифровым пультом управления. В то же время, никаких официальных подробностей о новой китайской самоходной установке нет, а нежелательная «утечка» в социальных сетях не дает никакой дополнительной информации.

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Китайская самоходная артиллерийская установка PLZ-05 является системой непрямой огневой поддержки Народно-освободительной армии Китая. Разработка PLZ-05 началась еще в середине 1990-х годов, а первый прототип был завершен в 2003 году.


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 1264

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