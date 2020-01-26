В Бразилии жертвами непогоды стали 30 человек
На юго-востоке Бразилии из-за сильных ливней умерли 30 человек.
Бразильское управление гражданской обороны передает, что на территории штата Минас-Жерайс от последствий непогоды погибли три десятка человек. Добавим, что данный регион расположен на юго-востоке страны, информирует enovosty.com/news.
Местные СМИ также сообщили, что пропавшими без вести сейчас числятся 17 людей. Травмы различной степени тяжести получили 7 людей. Собственное жилье из-за непогоды вынуждены были бросить больше 2 500 бразильцев.
Добавим, что проливные дожди прошли в 36 муниципалитетах Минас-Жерайс.
Национальная метеослужба Бразилии сообщила, что на протяжении пятницы, 24 января, в столице этого штата городе Белу-Оризонти зафиксировано рекордное количество осадков. По словам синоптиком, их объем составил 171,8 миллиметров.
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Проливные дожди спровоцировали в Бразилии многочисленные оползни и разрушения. На данный момент в Минас-Жерайс идут поисково-спасательные работы. Эксперты разыскивают тех, кто на данный момент числится в списке пропавших без вести.