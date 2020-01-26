Уроки мужества: 16-летний пианист без кистей рук покоряет мир (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Уроки мужества: 16-летний пианист без кистей рук покоряет мир (ВИДЕО) Уроки мужества: 16-летний пианист без кистей рук покоряет мир (ВИДЕО)

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16-летний Алексей Романов из Татарстана, родившийся без кистей рук, стал уникальным пианистом.

Алексей родился без кистей рук и одной стопы. Родная мать отказалась от него, и первые годы своей жизни мальчик провел в детском доме. Затем — в школе-интернате, где за несколько лет освоил игру на пианино, информирует enovosty.com/news.

Алексею повезло, его усыновили. В приемной семье заметили, что музыка его вдохновляет — стали приглашать репетиторов, пробовали даже отдать в музыкальную школу. Но никто из преподавателей не хотел браться за его обучение. Говорили, что это — не реально.

Парень — талантливый самоучка, его жизненный принцип: «Нет ничего невозможного». Сначала он на слух подбирал мелодии, а позже знакомая девушка-музыкант помогла ему освоить нотную грамоту.

После долгих занятий и репетиций Алексей Романов выступил на одной сцене с казанским камерным оркестром La Primavera. Главный дирижер оркестра был поражен талантом и невероятным мужеством юного музыканта, но главное тем, как виртуозно школьник играет на фортепиано.

«Красиво сыграно, браво!»; «Спасибо за мужество, спасибо, что поделился с нами своим талантом»; «Гениально! Парень не опустил руки, стал настоящим музыкантом. А теперь — какое ваше оправдание?», — пишут пользователи в соцсетях.