Назвали главную мировую проблему ближайших лет
Эксперты во всем мире уверенны, что киберпиратство и хакерство являются основными угрозами, с которыми столкнется человечество в ближайшее время.
Крымский активист написал письмо евродепутату
Военно-морские силы в Крыму в 2014 году принесли себя в жертву, - мнение
ЕС пообещал, что не позволит теме Крыма исчезнуть с международной повестки дня
Такое заявление сделали эксперты консалтинговой компании Allianz Global Corporate & Specialty. Они решили провести опрос, в котором участие приняло почти 2500 экспертов из 86 стран мира. Среди участников были люди, которые занимают высокие руководящие должности, а также страховщики, брокеры, арбитражники, маркетологи, информирует enovosty.com/news.
В ходе опроса специалисты выяснили, что почти 40 процентов участников исследования назвали киберпиратство главной мировой проблемой. Они это объяснили тем, что растет количество инцидентов со скандалами вокруг метаданных и проблемами секъюрности компаний.
Также эксперты во всем мире обеспокоены такими проблемами, как торговые войны, нехваткой компетентной рабочей силы, социально-культурными конфликтами, а также постоянными военными действиями на Ближнем востоке. Также специалисты указали на то, что они переживают за изменение климата и его последствия для человечества.
Ранее сообщали, что компания Huawei хочет выделить 20 процентов от своих доходов на борьбу с кибератаками на свою корпорацию.
Читайте: "Самая большая угроза для мира": Россию интересует не только Украина, -экс-посол США