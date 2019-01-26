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Назвали главную мировую проблему ближайших лет

Главная » Последние новости » Новости мира » Назвали главную мировую проблему ближайших лет
 
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Эксперты во всем мире уверенны, что киберпиратство и хакерство являются основными угрозами, с которыми столкнется человечество в ближайшее время.

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Такое заявление сделали эксперты консалтинговой компании Allianz Global Corporate & Specialty. Они решили провести опрос, в котором участие приняло почти 2500 экспертов из 86 стран мира. Среди участников были люди, которые занимают высокие руководящие должности, а также страховщики, брокеры, арбитражники, маркетологи, информирует enovosty.com/news.

В ходе опроса специалисты выяснили, что почти 40 процентов участников исследования назвали киберпиратство главной мировой проблемой. Они это объяснили тем, что растет количество инцидентов со скандалами вокруг метаданных и проблемами секъюрности компаний.

Также эксперты во всем мире обеспокоены такими проблемами, как торговые войны, нехваткой компетентной рабочей силы, социально-культурными конфликтами, а также постоянными военными действиями на Ближнем востоке. Также специалисты указали на то, что они переживают за изменение климата и его последствия для человечества.

Ранее сообщали, что компания Huawei хочет выделить 20 процентов от своих доходов на борьбу с кибератаками на свою корпорацию.

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Автор: Катерина Лукьянчук
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