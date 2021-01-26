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На дорогах общего пользования заметили новую китайскую самоходную гаубицу

Главная » Последние новости » Новости мира » На дорогах общего пользования заметили новую китайскую самоходную гаубицу
 
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Китайская новейшая 155-мм гусеничная самоходная гаубица была замечена буксируемой на прицепе.

Новая самоходная гаубица разработана Народно-освободительной армией Китая на замену PLZ-05, информирует enovosty.com/news.

Местные источники сообщили, что новая система предназначена для обеспечения эффективной и глубокой огневой поддержки на театрах военных действий и для поражения артиллерийских и минометных батарей противника и другой бронетехники. Она оснащена системой автоматической наводки, системой автоматического заряжания боеприпасов и цифровым пультом управления.

Однако никаких официальных подробностей о новой китайской самоходной гаубице не разглашается, а нежелательная «утечка» в социальных сетях не дает никакой дополнительной информации.

Что касается PLZ-05, то это основная система непрямой огневой поддержки Народно-освободительной армии Китая. Как сообщается, разработка PLZ-05 началась в середине 1990-х годов, это была дальнейшая разработка PLZ45, а первый прототип был завершен в 2003 году. PLZ-05 оснащена гаубицей калибра 155 мм/L52. Это модифицированная версия буксируемой гаубицы AH2.

Читайте: Самоходная гаубица 155-мм K9 Thunder (Южная Корея)

Китайские государственные СМИ сообщили, что PLZ-05 может стрелять снарядом WS-35, управляемым боеприпасом весом 18 кг с точностью до 40 м, а максимальная дальность стрельбы составляет 100 км.

Источник: Defence-blog


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