РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

26.01.2019 г.
09:50Крым стал прибыльным бизнесом для друзей Путина
09:21Конец света близок: стрелки часов "Судного дня" вновь перевели
08:43Назвали главную мировую проблему ближайших лет
08:13Трамп подписал законопроект об окончании шатдауна
25.01.2019 г.
23:12В США начались задержки авиарейсов. Из-за остановки финансирования не хватает диспетчеров
22:40На курорте в Турции пронесся разрушительный торнадо, есть жертвы (ВИДЕО)
20:51Трампа призывают ввести новые санкции против РФ
Все новости мира

Аналитика

25.01.2019800

Поредевший Давос и «сексуальность» Украины

Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Сегодня в швейцарском горнолыжном курорте Давос завершается ежегодный Всемирный экономический форум (ВЭК), который прошел под лозунгом: «Глобализация ...
24.01.20192184

Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы

Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) большинством голосов приняла украинскую резолюцию по последствиям российской агрессии против Украины в Азовском ...
23.01.20195264

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?

Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
На этой неделе в Брюсселе состоялась трехсторонняя встреча представителей Украины, России и Евросоюза, на которой стороны пытались договориться относительно ...

Последние новости

26.01.2019 г.
09:50 Крым стал прибыльным бизнесом для друзей Путина
09:21 Конец света близок: стрелки часов "Судного дня" вновь перевели
08:54 Где в Украине существенно подорожали квартиры?
08:43 Назвали главную мировую проблему ближайших лет
08:13 Трамп подписал законопроект об окончании шатдауна
25.01.2019 г.
23:36 «Трансперенси Интернешнл» дала объявление в газете, чтобы бывший научный руководитель Путина забрал миллион
23:12 В США начались задержки авиарейсов. Из-за остановки финансирования не хватает диспетчеров
22:40 На курорте в Турции пронесся разрушительный торнадо, есть жертвы (ВИДЕО)
22:00 В супермаркетах Украины на кассе можно будет снять наличные деньги с банковских карт
21:20 В центре Лондона нашли утерянную могилу известного исследователя
20:51 Трампа призывают ввести новые санкции против РФ
20:43 В Украине дорожает стоимость услуг домашнего персонала
20:40 Названы главные недостатки японского кроссовера Nissan X-Trail
20:10 Долги украинцев за газ хотят продать коллекторам
20:00 ТОП-3 причины пониженного либидо у женщин
19:30 В столице, возможно, ограничат скорость авто до 30 км/ч
19:20 Повышение банками стоимости кассовых услуг увеличивает активность использования интернет-банкинга, - Евгений Демянов
19:10 Богословская подала документы в ЦИК для участия в выборах президента
18:51 The Washington Times: Ким Чен Ын восхищается личным письмом от Трампа
18:21 ВСУ: Россия готовит полномасштабное военное вторжение в Украину
17:41 Тимошенко, Вилкул и Ляшко официально стали кандидатами в президенты Украины
17:21 ВСУ уничтожили российский беспилотник модели "Гранат-2"
17:10 The New York Times: Преодолевая российское вмешательство Греция одобрила переименование Македонии
16:51 Больные британцы беспокоятся о свободном доступе к лекарствам после Brexit
16:21 НАТО призвало Россию немедленно освободить захваченных украинских моряков
16:13 Контрразведчики СБУ обезвредили боевика террористической организации "ЛНР"
15:52 Associated Press: Старение населения в развитых странах создает угрозу экономическому росту
15:18 Зеленский подал документы в ЦИК и сообщил, что идет только на один срок
15:05 Из России продолжают бежать иностранные банки, - Злой Одессит
15:03 Турция по две недели держит российские танкеры в проходе Босфор и Дарданеллы
14:53 Королева Елизавета рассматривает Меган Маркл как жадного охотника за золотом
14:48 На Марсе найден идеально ровный купол (ВИДЕО)
14:47 На Волыни еще один приход захотел перейти в ПЦУ
14:39 Саудовская Аравия тайно строит завод по производству баллистических ракет
14:11 Глава Кипрской Церкви: "Наступит время, когда кир Епифаний посетит Кипр и будет сослужить"
14:05 Опубликовано видео вооруженного налета на ювелирный магазин в Кривом Роге (ВИДЕО)
13:58 Иран предъявляет серьезные претензии России в связи с бездействием С-300
13:54 В Киеве тестируют новые турникеты с поддержкой бесконтактной оплаты проезда
13:42 В Сети показали, как выглядят самые удаленные поселения в мире (ФОТО)
13:34 Обычные лекарства от простуды могут стать причиной инфаркта или инсульта
13:34 Японцы определи самый полезный фрукт
13:29 Создание ПЦУ серьезно ударило по карману патриарха Кирилла
13:24 Израильский корабль случайно запустил ракеты по итальянскому авианосцу
13:20 Samsung представила новый смартфон с отверстием в экране и тройной камерой
13:20 ОО «Центр расследования коррупционных схем»: ГБР проводит расследование, связанное с деятельностью Анатолия Гриценко на посту министра обороны Украины
13:09 Голландские ученые рассказали, как дожить до 90 лет
13:00 Конец шатдауна?: Дональд Трамп нашел способ получить деньги на строительство стены с Мексикой
12:50 Назвали признаки идеальной дружбы
12:29 Изменение климата и вырубка лесов стали причиной исчезновения более половины видов дикого кофе в мире
12:23 В НБУ рассказали о долгах Украины
12:19 Для України настав час глибоких системних змін, - Тимошенко
12:13 Трамп дает Путину возможность открыто развертывать оружие, которое может уничтожить Европу
12:12 Для Украины пришло время глубоких системных изменений, - Тимошенко
11:09 Как Украина может "ударить" по "Северному потоку-2"
10:18 Эксперт сообщил, чем грозит Украине новый мировой кризис
09:48 На Донбассе террористы вводят штрафы за украинские автономера
09:14 Российский эксперт рассказал, когда Крым вернется в Украину
08:45 В Украине сделали важное заявление относительно завышенных платежек за газ
08:06 Стало известно, какие деньги Путин может потерять из-за протестов в Венесуэле
24.01.2019 г.
22:50 Умерла самая старая женщина в Украине (ФОТО)
Все новости »

Конец света близок: стрелки часов «Судного дня» вновь перевели

Главная » Последние новости » Новости мира » Конец света близок: стрелки часов "Судного дня" вновь перевели
 
Печать Отправить на почту

 

 

В США было принято решение перевести часы «Судного дня». Теперь стрелки стоят на отметки 23:58.

Как известно, эти часы — символ близости мира к масштабной катастрофе, например, ядерной войне. Предполагается, что конец света должен наступить в полночь. Отметим, что стрелки переводят раз в год. Так в 2018 году их сдвинули на 30 секунд вперед. На них было указано 23:57:30. Добавим, что в последний раз стрелки указывали на это время, когда в 1953 году СССР проводили испытания водородной бомбы, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подчеркивают, что ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили. Специалисты просят не воспринимать эти часы как знак стабильности, они являются фактором предупреждения о грядущих глобальных катаклизмах.

Ранее, Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека Североатлантического альянса, считает, что для них главное наладить отношения с РФ, решить конфликт на Донбассе, а также препятствовать кибератакам в мире.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 60

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 

Богословская подала документы в ЦИК для участия в выборах президента
Тимошенко, Вилкул и Ляшко официально стали кандидатами в президенты Украины
Зеленский подал документы в ЦИК и сообщил, что идет только на один срок
Богословская подала документы в ЦИК для участия в выборах президентаТимошенко, Вилкул и Ляшко официально стали кандидатами в президенты УкраиныЗеленский подал документы в ЦИК и сообщил, что идет только на один срок
Все Выборы

Аналитика

Поредевший Давос и «сексуальность» Украины
Резолюция ПАСЕ: Европа поддержала Украину, но русофобы вносят коррективы
Газовая война: может ли Украина выжить без транзита российского газа?
USA against Huawei. В торговой войне США и Китая уже берут заложников
Трамп уперся в стену рогом
Итоги дня: Исторический документ Рады, рука справедливости Facebook и гордость Украины
Итоги дня: Укрепление гривны, риски для украинской экономики и санкции против "cолсберийских туристов"
Итоги дня: Новый мощный союзник Украины и первый успешный биоэксперимент на Луне
Европа-2019: ультраправый психоз или неолиберальный застой?
Итоги дня: Жесткое давление Москвы на Варфоломея, тучи над «Северным потоком-2» и протестное настроение россиян
Все статьи


Читайте также

Судный день уже близок: начало сбываться четвертое пророчество
 Апокалипсис не за горами: из Стены Плача вылезла змея (ВИДЕО)
На пороге смерти: назвали новую дату Апокалипсиса
 Водный апокалипсис: Какие города и страны затопит первыми?
Искусственный интеллект предсказал скорый Апокалипсис
 Расшифрованы записи Ньютона, который вычислил дату апокалипсиса по Библии
Создан первый в мире бронированный внедорожник для апокалипсиса (ФОТО)
 Апокалипсис во Львове: десятки затопленных автомобилей (ФОТО+ВИДЕО)

Армия

Зенитно-ракетный комплекс М1097 Avenger (США)
Радиолокационная станция AN/TPS-75 (США)
Зенитно-ракетный комплекс Sea Wolf (Великобритания)
Зенитная самоходная установка ЗСУ K30 Biho (Южная Корея)
Вся армия    >>

Персоны

Григорий
НЕМЫРЯ
Олег
БАХМАТЮК
Олег
СОСКИН
Мазепа
ИГОРЬ
Все персоны    >>

Публикации

Большая стирка с Александром Клименко, Максимом Слуцким и Артуром Золотаревским

Экономист: в этом году к выплатам «МХП» меньше всего претензий



Мнения
Зачем Симоненко идет в президенты?
Виталий Портников

Зачем Симоненко идет в президенты?

Главный украинский коммунист и бывший лидер электоральных симпатий крымчан Петр Симоненко решил поучаствовать в выборах президента страны.
Новости компаний

Удовольствие для вас и вашего кошелька!

85 лет компании Бионорика: ценности «семейного концерна»

Стоимость и инструкция применения препарата Туринабол (Орал)

Последние новости в соцсетях


Новости партнеров

bigmir)net TOP 100

 