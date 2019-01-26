Конец света близок: стрелки часов «Судного дня» вновь перевели

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В США было принято решение перевести часы «Судного дня». Теперь стрелки стоят на отметки 23:58.

Как известно, эти часы — символ близости мира к масштабной катастрофе, например, ядерной войне. Предполагается, что конец света должен наступить в полночь. Отметим, что стрелки переводят раз в год. Так в 2018 году их сдвинули на 30 секунд вперед. На них было указано 23:57:30. Добавим, что в последний раз стрелки указывали на это время, когда в 1953 году СССР проводили испытания водородной бомбы, информирует enovosty.com/news.

Эксперты подчеркивают, что ближе к полуночи стрелки этих часов никогда не ставили. Специалисты просят не воспринимать эти часы как знак стабильности, они являются фактором предупреждения о грядущих глобальных катаклизмах.

Ранее, Йенс Столтенберг, который занимает должность генсека Североатлантического альянса, считает, что для них главное наладить отношения с РФ, решить конфликт на Донбассе, а также препятствовать кибератакам в мире.