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Фото дня: четыре поколения королевской династии во главе с Елизаветой II готовят рождественский ужин

Главная » Последние новости » Новости мира » Фото дня: четыре поколения королевской династии во главе с Елизаветой II готовят рождественский ужин
 
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Королева Елизавета II, ее сын принц Уэльский Чарльз, ее внук герцог Кембриджский принц Уильям, а также правнук Елизаветы принц Джордж вместе приняли участие в приготовлении рождественской кутьи.

Рождественские открытки для членов королевской семьи — особая традиция. Этот год не стал исключением, поэтому в день праздников члены британской королевской семьи представили новые семейные фото, информирует enovosty.com/news.

Характерно, что для главной рождественской фотографии королева выбрала принцев Чарльза, Уильяма и Джорджа, тем самым подчеркнув кого именно в семье она считает самыми достойными представителями для будущей коронации.

Напомним, ранее в СМИ сообщали, что 93-летняя королева Елизавета готовится передать бразды правления своему сыну принцу Чарльзу, когда ей исполнится 95 лет. Позже представители королевского двора опровергли эту информацию.

Также в ноябре этого года королева Елизавета II и герцог Эдинбургский Филипп отметили 72-ю годовщину со дня своей свадьбы. В браке у них родилось четверо детей – принц Чарльз (главный наследник престола), принцесса Анна, принц Эндрю и принц Эдвард.

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У принца Чарльза двое детей — принцы Уильям и Гарри, рожденные в браке с принцессой Дианой.

На данный момент, принц Филипп и Елизавета II считаются самыми образцовым и старейшим за все время существования монархии супругами.

Сегодня королева Елизавета записала видеообращение и поздравила своих подданных с Рождеством.

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Видеопоздравление размещено на официальном YouTube-канале BBC.

Елизавета II вспомнила библейский мотив, лежащий в основе празднования Рождества — рождение Иисуса Христа, который своим учением и примером «показывал миру, как малые шаги, предпринятые в вере и надежде, могут преодолеть долговременные различия и глубоко укоренившиеся противоречия».

«Многие из нас уже пытается идти стопами Иисуса. Этот путь, конечно, не всегда простой, и в этом году для многих становился довольно ухабистым, но малые шаги могут изменить весь мир», — отметила она.


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