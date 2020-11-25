ВМС США достигли важного этапа модернизации эсминца DDG 51 Flight III

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС США достигли важного этапа модернизации эсминца DDG 51 Flight III ВМС США достигли важного этапа модернизации эсминца DDG 51 Flight III

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ВМС США успешно достигли нескольких важных этапов модернизации эсминца класса DDG 51 Arleigh Burke Flight III, что представляет собой значительный прогресс в обеспечении флота важнейшими средствами комплексной противовоздушной и противоракетной обороны.

Согласно недавнему пресс-релизу, обновление DDG 51 Flight III сосредоточено на системе AMDR/SPY-6 (V) 1 противовоздушной и противоракетной обороны (AMDR), которая обеспечивает более высокий потенциал по сравнению с более ранними кораблями класса DDG 51, позволяя кораблям серии Flight III одновременно выполнять противовоздушную войну и противоракетную оборону. Для поддержки этого обновления ВМФ тестирует и интегрирует корабельные системы на существующих наземных объектах, информирует enovosty.com/news.

«Это были чрезвычайно захватывающие несколько недель для судостроительной программы DDG 51 Aegis», — сказал капитан Сет Миллер, менеджер программы DDG 51. «Программа продолжает работу по предоставлению флоту этих огромных возможностей. Завершение этих самых последних этапов является значительным достижением и является свидетельством упорного труда и самоотверженности команды Flight III».

На наземной инженерной площадке (LBES) в Военно-морском центре наземных боевых действий Филадельфийского дивизиона в Филадельфии, штат Пенсильвания, усилия сосредоточены на тестировании корпусного, механического и электрического оборудования (HM&E), необходимого для удовлетворения повышенных требований к мощности и охлаждению радара. Военно-морской флот недавно добился «выключения» электроустановки Flight III на LBES, что означает завершение установки оборудования Flight III HM&E и знаменует начало наземных интеграционных испытаний системы HM&E силовой системы Flight III.

Параллельно с этими усилиями ВМС также недавно приняли и установили новый массив AMDR для наземных испытаний боевой системы Flight III на площадке разработки боевых систем в Мурстауне, штат Нью-Джерси. Этот массив вместе с остальным оборудованием распределения питания будет использоваться для тестирования интеграции с Aegis Combat System.

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Поскольку корабли серии Flight III строятся на судостроительных предприятиях Huntington Ingalls — Ingalls Shipbuilding Division в Паскагуле, штат Миссисипи, и на заводе General Dynamics Bath Iron Works в Бате, штат Мэн, выполнение программ испытаний на обеих инженерных площадках имеет решающее значение для успешной интеграции этих сложных систем.

Эсминцы типа Arleigh Burke составляют основу надводного флота ВМС США. В состав флота поставлено 68 кораблей. Эти высокопроизводительные многоцелевые корабли выполняют самые разные операции, от присутствия в мирное время до национальной безопасности.

Источник: Defence-blog

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