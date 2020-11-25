РусУкр

Топ-новости   за 24 часа

Новости мира

25.11.2020 г.
15:00ВМС США достигли важного этапа модернизации эсминца DDG 51 Flight III
13:15"У бандитского режима Путина время на исходе": The Times рассказало о будущем главы Кремля
11:45Столкновение в море: США ответили России
09:56В США на секретном полигоне испытали новую ядерную бомбу (ВИДЕО)
08:56Столкновение в воде: Россия пригрозила протаранить корабль США
08:36Путина ждет плохая новость, - Аnti-colorados
24.11.2020 г.
21:18Трамп впервые после выборов обратился к нации
Все новости мира

Аналитика

25.11.2020

Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?

Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Что происходит в энергетическом секторе Украины?
23.11.2020

Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны

Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
В Верховной Раде Украины готовят проект госбюджета-2021 ко второму чтению . В документе нет отдельного «антиковидного» спецфонда по борьбе с последствиями ...
22.11.2020

Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США

Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Несмотря на затянувшиеся разборки по поводу массовых фальсификаций в Америке, приход к власти в Белом доме Джозефа Байдена является реальным. В связи ...

Последние новости

25.11.2020 г.
17:58 Александр Палий: "Программы поддержки Кабмина действительно могут помочь бизнесу"
17:40 В Норвегии тающий ледник обнажил удивительную находку
17:21 В Киеве заметили роскошный суперкар Ferrari (ФОТО)
16:48 Топ-10 лучших дешевых б/у семейных авто
16:30 На Одесчине священник не выдержал и спел песню о плохой дороге (ВИДЕО)
16:01 Кабмин разработал программы поддержки бизнеса
15:02 Зеленский обещал «новые лица», но во власти оказались чиновники времен Януковича и Порошенко, - политолог Олег Постернак
15:00 ВМС США достигли важного этапа модернизации эсминца DDG 51 Flight III
14:20 Ученые обнаружили ранний симптом COVID-19, который легко пропустить
14:03 Урожай 2020: Украинские фермеры понесли серьезные убытки, но получили большие надежды
13:43 Эксперт объяснил необходимость тестирования на COVID-19 для групп риска
13:29 Данилишин рассказал, как на Украину влияет задержка кредитов МВФ
13:20 В Киеве близится к завершению реставрация Андреевской церкви (ФОТО)
13:15 "У бандитского режима Путина время на исходе": The Times рассказало о будущем главы Кремля
13:00 Американские беспилотники MQ-9 Reaper станут более опасными с новыми интеллектуальными датчиками
12:50 Экс-замглавы СБУ Артюхов может стать фигурантом расследований ГБР - СМИ
12:34 Отмена корпоративов, ёлок и полный локдаун: Что ждет украинцев на праздники 2021
12:00 В Украине создали онлайн-ресторан с блюдами Голодомора: что в меню (ФОТО)
11:49 Украинцы с коронавирусом смогут вызвать "скорую" по-новому
11:45 Столкновение в море: США ответили России
11:11 Ученые придумали суперспособ, как остановить пандемию за шесть недель
10:14 Новые правила ПДД. Что с сегодняшнего дня изменилось для водителей, пешеходов и велосипедистов
09:56 В США на секретном полигоне испытали новую ядерную бомбу (ВИДЕО)
09:32 Врачи спрогнозировали, когда в Украине закончится эпидемия COVID-19
09:01 Надежные и удобные: Названы лучшие авто 2020 года
08:56 Столкновение в воде: Россия пригрозила протаранить корабль США
08:36 Путина ждет плохая новость, - Аnti-colorados
08:26 Сегодня в Украине меняются правила карантина
08:21 Остаётся каплей, похожей на блин: Ученые рассказали, как защитить себя от COVID-19
08:00 В Минздраве озвучили основания для тестирования украинцев на COVID-19
07:45 Porsche Taycan внесли в Книгу рекордов за самый длинный дрифт (ВИДЕО)
07:30 В Украине резко ухудшится погода, - синоптики
07:15 Стало известно, когда пациент с COVID-19 перестает быть заразным
07:00 Украинским водителям напомнили о размере штрафа за невыполнение требования полицейского об остановке
24.11.2020 г.
23:20 Самые необычные гаджеты и изобретения, которые как будто из будущего (ФОТО)
22:55 Компания BMW покрасила автомобиль в самое чёрное из известных веществ (ФОТО)
22:30 Мелания Трамп готовится в последний раз в качестве первой леди украсить президентскую елку (ВИДЕО)
21:59 В Пакистане обнаружили древний храм
21:39 ВСУ "прощупали" ПВО оккупантов в Крыму
21:18 Трамп впервые после выборов обратился к нации
20:58 В Украине могут ввести двухнедельный локдаун на Новый год и Рождество
20:39 РФ продолжает поставлять вооружение на оккупированные территории Донбасса, - разведка
20:28 В Украине восстановили соцпомощь: подробности
19:59 Тарас Загородний: "Отмена банковской тайны приведет к ухудшению экономической ситуации"
19:39 "Зрелище не для слабонервных": на Киевщине разбился спорткар Lamborghini
19:18 В Чехии началось производство самоходных гаубиц для Украины (ФОТО)
18:59 В Украине на дне реки нашли уникальный артефакт (ВИДЕО)
18:48 Украинка попала в Топ-100 наиболее влиятельных женщин года
18:19 В Германии презентовали наземный беспилотник для разведмиссий (ВИДЕО)
17:58 "Подарок от инопланетян": в США посреди пустыни обнаружили загадочный металлический монолит (ВИДЕО)
17:30 ЕС продолжает поддерживать Афганистан, - Reuters
17:14 Контрразведка блокировала вывоз из Украины товаров военного назначения
16:48 ВСУ провели первые маневры с учетом опыта войны в Карабахе (ФОТО)
16:28 Украинцам пообещали финансовую помощь по 8 тысяч гривен: кому предоставят
16:02 В Харькове заметили роскошный спорткар (ФОТО)
15:01 Экс-замглавы ОП Трофимов отдыхал в Дубае за миллион гривен, — СМИ
15:00 Армия США работает над новым инструментом обмана в электромагнитном спектре
14:44 Данилец: Один Медведчук заменяет целое правительство
14:40 В Украине появится система отслеживания больных COVID-19, – Степанов
14:20 Королева Елизавета II займется производством джина собственной марки
Все новости »

ВМС США достигли важного этапа модернизации эсминца DDG 51 Flight III

Главная » Последние новости » Новости мира » ВМС США достигли важного этапа модернизации эсминца DDG 51 Flight III
 
Печать Отправить на почту

 

 

ВМС США успешно достигли нескольких важных этапов модернизации эсминца класса DDG 51 Arleigh Burke Flight III, что представляет собой значительный прогресс в обеспечении флота важнейшими средствами комплексной противовоздушной и противоракетной обороны.

Согласно недавнему пресс-релизу, обновление DDG 51 Flight III сосредоточено на системе AMDR/SPY-6 (V) 1 противовоздушной и противоракетной обороны (AMDR), которая обеспечивает более высокий потенциал по сравнению с более ранними кораблями класса DDG 51, позволяя кораблям серии Flight III одновременно выполнять противовоздушную войну и противоракетную оборону. Для поддержки этого обновления ВМФ тестирует и интегрирует корабельные системы на существующих наземных объектах, информирует enovosty.com/news.

«Это были чрезвычайно захватывающие несколько недель для судостроительной программы DDG 51 Aegis», — сказал капитан Сет Миллер, менеджер программы DDG 51. «Программа продолжает работу по предоставлению флоту этих огромных возможностей. Завершение этих самых последних этапов является значительным достижением и является свидетельством упорного труда и самоотверженности команды Flight III».

На наземной инженерной площадке (LBES) в Военно-морском центре наземных боевых действий Филадельфийского дивизиона в Филадельфии, штат Пенсильвания, усилия сосредоточены на тестировании корпусного, механического и электрического оборудования (HM&E), необходимого для удовлетворения повышенных требований к мощности и охлаждению радара. Военно-морской флот недавно добился «выключения» электроустановки Flight III на LBES, что означает завершение установки оборудования Flight III HM&E и знаменует начало наземных интеграционных испытаний системы HM&E силовой системы Flight III.

Параллельно с этими усилиями ВМС также недавно приняли и установили новый массив AMDR для наземных испытаний боевой системы Flight III на площадке разработки боевых систем в Мурстауне, штат Нью-Джерси. Этот массив вместе с остальным оборудованием распределения питания будет использоваться для тестирования интеграции с Aegis Combat System.

Читайте: Вертолеты MH-60R ВМС США оборудуют новыми датчиками для обнаружения подводных лодок

Поскольку корабли серии Flight III строятся на судостроительных предприятиях Huntington Ingalls — Ingalls Shipbuilding Division в Паскагуле, штат Миссисипи, и на заводе General Dynamics Bath Iron Works в Бате, штат Мэн, выполнение программ испытаний на обеих инженерных площадках имеет решающее значение для успешной интеграции этих сложных систем.

Эсминцы типа Arleigh Burke составляют основу надводного флота ВМС США. В состав флота поставлено 68 кораблей. Эти высокопроизводительные многоцелевые корабли выполняют самые разные операции, от присутствия в мирное время до национальной безопасности.

Источник: Defence-blog

Читайте: Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море


Экономические новости youtube
Посещений: 125

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

 
Печать Отправить на почту

 

 



Аналитика

Почему Ольгу Буславец выжили из Минэнерго?
Госбюджет-2021: выплата долгов, рост расходов и рекордный дефицит главной сметы страны
Если завтра Байден: Глобальные последствия смены власти в США
Вакцины от коронавируса: Реальный шанс на спасение, "пустышки" и "темные лошадки"
Почему Россия больше не царь горы на Южном Кавказе и когда условный Кадыров присягнет Эрдогану, - Пионтковский
Карабахский мир и армянский майдан. К чему приведет Москву вмешательство в конфликт
Выборы президента США: Что означает победа Байдена для Украины
Как будет выглядеть мировая энергетика через 10 лет. Блиц-интервью с Александром Пилипенко
Выборы в США, или Предсмертные конвульсии демократии
Зеленский vs Разумков: чей законопроект по урегулированию конституционного кризиса выберет Рада?
Все статьи





Читайте также

Столкновение в море: США ответили России
 ВМС США досягли важливого етапу модернізації есмінця DDG 51 Flight III
Американский эсминец USS Donald Cook начинает патрулирование в Черном море
 Вертолеты MH-60R ВМС США оборудуют новыми датчиками для обнаружения подводных лодок
Американская поддержка: Ракетный эсминец Donald Cook направляется в Черное море (ФОТО)
 ВМС США отправили в Южно-Китайское море эсминец с управляемыми ракетами
ВМС США использовали беспилотник для доставки груза на атомную субмарину

Армия

Гранатомет АГС-17 «Пламя»
Беспилотный летательный аппарат «Кажан-1»
Радиолокационная станция 19Ж6 (СТ-68У)
Самоходная гаубица 155-мм Type 75 (Япония)
Вся армия    >>

Персоны

Кличко
Виталий
Королевская
Наталия
Жебривский
Павел
Лавров
Сергей
Все персоны    >>

Последние новости в соцсетях

Публикации

Отжать и выжать "Цитрус". Власть и полицию не интересуют атаки рейдеров на компанию

Король умер, виват новый король. Как появилась новая коррупционная империя ГАСИ

Шариковы с железной дороги


Мнения
Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля
Андрей Зубов

Без шампанского. Что победа Байдена означает для Кремля

103 года назад в России победило абсолютное зло. Ныне в США победило добро, конечно, не абсолютное, но вселяющее надежду.
Популярные новости
месяц
неделю  |
популярные за  сутки  |

Участница «Кто хочет стать миллионером» не знала, где находится Украина и потеряла все деньги (ВИДЕО) (8837)

Иконы стиля Меган Маркл и Кейт Миддлтон: чьи наряды стали самыми модными (ФОТО) (8090)

Время Москвы кончилось: В РФ рассказали о больших планах Турции (6621)





работа на besplatka.ua


Экономические новости youtube



help




bigmir)net TOP 100

 