В Саудовской Аравии был взорван нефтяной танкер, — Reuters

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В Саудовской Аравии нефтяной танкер пострадал от взрыва на терминале

В Саудовской Аравии сообщили, что нефтяной танкер пострадал от взрыва на терминале. Об этом сообщает Reuters, информирует enovosty.com/news.

В компании TMS Tankers сообщили, что судно было взорвано в саудовском эш-Шукайке после того, как завершило разгрузку и готовилось к отплытию. «Судно Agrari было взорвано и в нем появилась пробоина», — говорится в заявлении TMS Tankers.

«Подтверждено, что экипаж находится в безопасности, травм нет. О загрязнении не сообщается», — отметили в TMS Tankers.

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Ранее в британской компании по обеспечению безопасности на море Ambrey сообщалось, что судно Agrari было повреждено миной. «Взрыв произошел в пределах порта и пробил корпус судна», — говорится в заявлении Ambrey.